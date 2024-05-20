Из Ростова запустят автобусы в Турцию: цена и сколько ехать

С автовокзала Ростова прямо до Стамбула курортники смогут отправиться уже с 25 мая: правда, в пути придется провести двое суток.

«Время в пути 39 часов. Пассажирам предложат Wi-Fi, холодильник с питьевой водой, кофе, чай и сладости», – сообщает компания «Донавто».

Кроме водителей, в рейсе пассажиров будут сопровождать и стюарды.

Рейсы запланированы на вторник и пятницу, билеты уже продают. Стоимость такого путешествия в один конец 8,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что из-за майских заморозков остыло Черное море.