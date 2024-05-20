Как часто приморцы летят любоваться сакурой в Японию

Сколько приморцев летят смотреть за цветением сакуры в Японию, посчитали аналитики МТС Travel. Согласно исследованию сервиса путешествий, за последние 2 года в сезон цветения сакуры каждый шестой российский турист в Японии оказался приморцем, сообщает ИА DEITA.RU.

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Приморье заняло второе место среди регионов, откуда туристы чаще всего ездили в Страну восходящего солнца любоваться цветами самого красивого и нежного дерева Востока. Больше всего россиян отправлялись в весеннее путешествие из Москвы и Московской области. Санкт-Петербург и Ленинградская область замкнули топ-3 регионов, занявших основную долю турпотока из России в Японию прошлой и этой весной.

Дальневосточные и сибирские регионы вошли в топ-5 лидирующих по количеству путешествий в Японию. Четыре процента поездок пришлось на Сахалинскую область, а из Хабаровского и Красноярского края было совершено по 3% вылетов.

Доля путешествий в Японию выросла за последние два года в 2 раза, и теперь составляет 1% от всех заграничных поездок россиян. Хотя прямые рейсы так и не вернули. Сейчас страна входит в топ-20 зарубежных направлений по числу поездок, однако прошлой весной замыкала топ-30. Этой весной средняя продолжительность поездок в Японию составила 10 дней.

Напомним, что сакура является национальным символом Японии. Каждый год в стране проходит фестиваль, посвящённый цветению этого прекрасного дерева. Обычно «Ханами» начинается с середины или с конца марта и продолжается до середины апреля. Первые бутоны появляются на юге, а потом цветением наполняются другие регионы. Ханами означает любование цветами. Эта древняя японская традиция стала привлекать туристов со всего мира, хотя период цветения сакуры не является официальным праздником страны.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании анализировались поездки с 20 марта по 30 апреля включительно в 2023 и 2024 годах.