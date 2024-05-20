В Китае ввели льготные меры по развитию туризма

В рамках месячника туризма в стране ввели свыше 6300 льготных мер по семи категориям, направленных на стимулирование развития туризма.

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Об это сообщило информагентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Китая.

Льготные меры включают снижение цен или бесплатный вход в живописные места.

Кроме того, туристические компании предоставляют скидки, чтобы лучше удовлетворить спрос населения в сфере культуры и туризма.

Власти совместно с отраслевыми ассоциациями, платформенными предприятиями, операторами связи и финансовыми платформами выпустили потребительские ваучеры на сумму более 100 миллионов юаней.

Ранее сообщалось, что Россию и Китай свяжет новый амбициозный турпроект.