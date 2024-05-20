В Китае ввели льготные меры по развитию туризма
В рамках месячника туризма в стране ввели свыше 6300 льготных мер по семи категориям, направленных на стимулирование развития туризма.
Об это сообщило информагентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Китая.
Льготные меры включают снижение цен или бесплатный вход в живописные места.
Кроме того, туристические компании предоставляют скидки, чтобы лучше удовлетворить спрос населения в сфере культуры и туризма.
Власти совместно с отраслевыми ассоциациями, платформенными предприятиями, операторами связи и финансовыми платформами выпустили потребительские ваучеры на сумму более 100 миллионов юаней.
Ранее сообщалось, что Россию и Китай свяжет новый амбициозный турпроект.