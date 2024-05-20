Венгерский консул объяснил, почему в стране любят российских туристов больше европейцев

Венгрия, несмотря на непростую политическую обстановку, рада российским туристам. Генконсул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан пояснил, почему путешественники из РФ привлекают венгров больше европейцев.

Он отметил, что европейские туристы приезжают в Венгрию всего на пару дней, а после даже не помнят о путешествии. При этом, россияне обычно остаются в Венгрии на 2-3 недели, чтобы успеть побывать во многих местах.

Российские туристы интересуются культурой страны, осматривают исторические места и новые города, а также бывают на различных мероприятиях. В итоге путешественники из РФ, в отличие от европейцев, оставляют в Венгрии немало денег, пишет «Южный федеральный».

В настоящее время реалии изменились, отменены прямые рейсы из России в Будапешт, туристам приходится искать другие маршруты, к примеру через Стамбул или Дубай. Однако в Венгрии нет русофобии, заверил консул.

Фабиан на туристической выставке «ЛЕТО-2024» добавил, что многие в Венгрии знают русский язык, поэтому можно спокойно говорить, что турист прибыл из России.

Ранее польский судья Шмидт рассказал об отношении поляков к россиянам и белорусам.