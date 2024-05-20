Круизный терминал Санья вошел в тройку крупнейших в КНР по пропускной способности

Общая пропускная способность терминала для круизных судов в порту города Санья (южная провинция Хайнань) за первый квартал 2024 года превысила 50 тыс. пассажиров. Об этом пишет газета "Санья жибао" со ссылкой на главу Департамента круизных судов и яхт Управления центрального делового района города Санья Гао Юннина.

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По его словам, по этому показателю город впервые вошел в тройку лидеров в Китае. Учитывая новую безвизовую политику в отношении прибывающих на круизных судах иностранцев, будет продолжено строительство соответствующей инфраструктуры в Санья. Речь в данном случае идет об ускорении строительства круизного терминала, способного принимать суда с водоизмещением до 100 тыс. тонн.

15 мая Китай ввел в действие безвизовый режим въезда в страну для иностранных граждан, прибывающих на борту круизных судов в составе организованных туристических групп. Об этом было объявлено Государственным управлением по делам миграции. Согласно принятому решению, с 15 мая иностранцы могут пересекать границу в портах и оставаться в Китае без визы в течение 15 дней. При этом для прохождения пограничного контроля без визы они должны находится в составе туристической группы, которую принимает туркомпания из КНР. Группа должна состоять минимум из двух человек.

В ведомстве уточнили, что речь идет о пересечении границы в портах таких городов, как Тяньцзинь, Далянь, Шанхай, Ляньюньган, Вэньчжоу, Чжоушань, Сямэнь, Гуанчжоу, Бэйхай, Хайкоу и Санья.

В этой связи, как пишет "Санья жибао", многие туристические компании в городе Санья уже приступили к разработке новых продуктов для привлечения туристов в целях еще большего раскрытия потенциала местного рынка. "Поскольку политика безвизового въезда в последние годы становится все более удобной, мы также увидели перспективы этого рынка. В настоящее время это в основном касается продвижения и маркетинга на рынке Гонконга. Были сформулированы соответствующие планы", - приводит газета слова менеджера одной из туристических фирм в Санья.

1 мая исполнилось шесть лет с момента введения безвизового режима для приезжающих на Хайнань туристов из 59 стран. Согласно статистике, за это время более 940 тыс. иностранных туристов въехали на остров без оформления визы. В настоящее время посетить Хайнань без визы могут путешественники из 40 европейских стран, включая Россию, 11 азиатских, 6 стран Северной и Южной Америки, а также из Австралии и Новой Зеландии.