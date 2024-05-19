Туристов в Испании поощряют отказываться от смены полотенец и постельного белья

Курорты Испании - Каталония, Балеарские и Канарские острова - в этом году сильно страдают от засухи. Из-за дефицита воды местные власти вынуждены вводить различные ограничения.

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В частности, до недавнего времени в некоторых районах Каталонии действовал запрет на использование бассейнов. Например, в отелях популярного курорта Ллорет-де-Мар на побережье Коста Брава бассейны не наполняли.

Позднее ограничение сняли. А специалисты сферы туризма раскритиковали решение властей. По их мнению, отсутствие бассейнов – катастрофа для туристического бизнеса.

«Отдыхающие хотят расслабиться, лежа на шезлонгах у воды», - заявил президент ассоциации отельеров Энрик Дотрас.

Но владельцы гостиниц и сами экспериментируют в целях экономии. В частности, многие убирают ванны и заменяют их на душевые кабины. Вводят систему циркуляции воды, чтобы многократно использовать ее для смыва в унитазах. Поощряют отказ гостей от частой смены полотенец и постельного белья, чтобы реже стирать.

Некоторые специалисты обвиняют в повышенном расходе воды туристов. Все дело в том, что многие отдыхающие по статистике потребляют в 10 раз больше воды, чем местные жители. А в выходные и праздничные дни расход возрастает еще больше.

Дотрас напомнил об исключительной важности туристической отрасли для экономики Испании: за счет этого сектора страна получает около 12% национального дохода. В прошлом году курорты Испании посетили более 85 млн туристов.

По мнению профессора Балеарского университета Селса Гарсиа, корень проблемы с водой лежит в неэффективном использовании ресурсов. В последнее время в Каталонии не было серьезных инвестиций в инфраструктуру, канализацию не ремонтируют. В результате 1 литр из каждых 4-х теряется из-за поломок труб. То же самое происходит в Андалусии и на Балеарских островах.

Ожидается, что проблему дефицита воды частично решит запланированное властями строительство опреснительных установок в порту Барселоны.