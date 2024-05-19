Россиянам дали совет, куда и когда не нужно ездить в Китае

Это Китайский Новый год, День образования 1 октября и День Труда 1 мая. В это время страна на несколько дней или даже недель погружается в транспортный коллапс. На дорогах наблюдаются многокилометровые пробки. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта по туризму.

Отмечается, что если отпуск в КНР выпадает на один из этих периодов, желательно избегать поездок автотранспортом, а также известных туристических маршрутов и достопримечательностей — везде будут очереди.

Подчёркивается, что в Китае очень развит внутренний туризм, в котором участвует почти 90% населения.