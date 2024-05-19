Туристы пожаловались в полицию на счет в ресторане Антальи

Британские туристы возмутились стоимостью ужина в ресторане Антальи и обратились в полицию. Там приняли меры и провели расследование.

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Оказалось, что четверо отдыхающих из Великобритании вечером решили немного расслабиться. В курортном ресторане они заказали 25 коктейлей и 20 порций алкоголя. На закуску к напиткам попросили принести три томатных супа, два донер-кебаба, два стакана воды и тарелку грибов. Название ресторана при этом не указывается.

Общая сумма счета – 50,3 тыс. турецких лир (около 142 тыс. руб. на четверых, или 35,5 тыс. на человека) – поразила туристов. Сначала они пытались возражать против столь внушительного прайса. Но администрация ресторана с помощью угроз все-таки заставила британцев расплатиться за заказ. Плату за ужин туристы внесли с помощью пяти банковских карт и наличных.

Позже, на свежую голову, возмущенные граждане Великобритании все-таки решили восстановить справедливость и обратились к правоохранителям. В полиции пошли им навстречу: провели расследование и признали плату за еду и напитки непомерной и даже «угрожающей клиентам». С ресторана в результате взяли штраф в размере 32,9 тыс. лир (около 93 тыс. руб.), а также предписали закрыть заведение на 5 дней. А вот вернули ли туристам хотя бы часть денег, потраченных на ужин, не сообщается.