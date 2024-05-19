Куда российские туристы полетят на летний отдых

Число зарубежных поездок россиян летом 2024 года вырастет. По оценкам экспертов, отдых на турецких берегах по-прежнему останется самым популярным у наших туристов.

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О том, что число турпоездок за рубеж вырастет на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Авиакомпании делают путешественникам больше предложений, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, первое место в рейтинге стран для летнего отдыха прочно удерживает Турция: в прошлом году ее посетили 6,2 миллиона наших туристов. Ожидается, что в этом году на турецкие пляжи прибудут уже 7 миллионов отдыхающих из РФ.

Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, на третьем месте — Таиланд, за ним следует Египет. Пятое место делят Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.