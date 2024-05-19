В турагентстве рассказали, когда не стоит ехать в Китай на отдых

При планировании отпуска в Китае путешественникам нужно помнить, что 90 % турпотока в стране приходится на внутренние передвижения. У китайцев есть даже определенные периоды, когда число поездок многократно увеличивается. О том, как правильно выбрать время путешествия в КНР, рассказали основатели одного из российских турагентств Юлия Шашкова и Яна Бауэр.

«Главных праздников здесь три – китайский Новый год, 1 октября – День образования КНР и 1 мая – День Труда. Все три праздника обычно затягиваются на несколько дней, а с переносами выходных возрастает еще больше», – объяснили Шашкова и Бауэр.

Эксперты отметили, что на это время многие китайцы берут отпуск, чтобы продлить себе выходные. Так три раза в год в стране происходит огромная «миграция» населения, так как жители Поднебесной выбираются в поездки целыми семьями. Это часто становится причиной транспортного коллапса по всей стране на достаточно длительный срок.

По словам основателей агентства, если отпуск туриста выпал именно на этот период, то необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут облегчить поездку.

«Избегайте поездок по автомагистралям – они забиты машинами, вас ждут огромные пробки. Платные трассы на время большинства праздничных дней становятся бесплатными: там тоже трафик», – обратили внимание путешественников представители компании.

Специалисты порекомендовали россиянам в период «миграции» местного населения закладывать в два раза больше времени на трансфер до аэропорта и железнодорожной станции, а также заказывать услугу «портера», которая предполагает проход пассажира к поезду без очереди. Лучше всего во время отдыха обходить стороной популярные туристические направления, так как там будет много местных, передает gazeta.ru.

Ранее россиянка рассказала, какие привычки китайцев шокировали ее. Как оказалось, жители Китая нечистоплотны и привыкли оставлять после себя беспорядок в кафе. Они не стесняются говорить об уровне своего дохода и первым делом спрашивают об этом у нового знакомого.