Туристов в Паттайе спасают от полчища крыс

Власти Паттайи объявили бой полчищам крыс, обитающим в туристических зонах. На прошлой неделе дезинсекторы начали разбрасывать в районе Центрального пляжа и на Джомтьене препараты из группы родентицидов, сообщило издание The Thaiger.

© tourdom.ru

Результаты стали видны через несколько дней – пляжные зоны покрыли трупы отравленных грызунов. Чиновники предупредили владельцев шезлонгов о необходимости тщательной уборки арендуемых ими территорий, чтобы исключить риск заражения людей.

Акция стала ответом на участившиеся жалобы туристов на антисанитарное состояние пляжей и обилие крыс на уличных фудкортах. Такая ситуация не устраивала и местных предпринимателей, которые также присоединились к требованию навести порядок.

В пабликах скептически отнеслись к акции, напомнив, что проблема очень старая. Комментаторы посетовали, что пищевые отходы подолгу стоят в пластиковых пакетах вдоль дорог, пока за ними приедут коммунальные работники. Кормом для грызунов служит еда, которой жители повсеместно подкармливают уличных собак, и остатки пищи, сбрасываемые в ливневую канализацию. Кто-то заметил, что иногда люди ловили крыс у своего жилища, а затем выпускали, унося за несколько кварталов.

Интересно, что массовый разброс крысиного яда практически не вызвал в тайских чатах тревоги по поводу отравления собак, а также белок. Разноцветные представители семейства беличьих в большом количестве живут на деревьях у пляжей и не очень-то боятся людей. Туристы подкармливают маленьких зверьков и фотографируют их.