Белорусские туристы освоили весенние водные маршруты

Белорусы все чаще стали выбирать для путешествий собственную страну. Появились десятки новых видов отдыха и досуга. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

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Это визитная карточка белорусского Полесья. Весной река Припять разливается из берегов на километры. Но здесь это не бедствие, а повод приехать. Туристические водные маршруты прокладывают на байдарках и сапах. За несколько часов можно увидеть и диких животных, и местные красоты.

«На данный момент это бесконечная гладь, затопленные леса, болота, луга. Здесь в основном коровы пасутся летом, местные жители траву косят. Это очень красиво, плыть по пойменным дубравам нашего региона. Это белорусская Венеция, можем назвать так», – рассказал инструктор водного туризма Сергей Лешкевич.

Одна из точек маршрута – дом на воде. Таких строений тут шесть, и подъехать к ним на лодке можно лишь несколько месяцев в году. Переночевать в таком месте хотят многие, поэтому бронировать нужно заранее. Хозяин одного из домов Михаил Лемеза придумал проект и воплотил своими руками всего за год.

«Я раньше сам был столяр, строительством довольно плотно занимались, друзья помогали. В основном практически все материалы таскали зимой, когда лед, вот, по льду перетащили, но очень большую часть и на лодках», – рассказал хозяин дома на воде Михаил Лемеза.

Но отдыхают белорусы не только на природе. Популярность набирает и промышленный туризм. Сейчас двери открыты у 200 предприятий. От производства карьерных самосвалов до стеклозаводов или кондитерских фабрик.

«Начиналось это с профориентации, то есть детей водили, показывали, как производятся какие-то запчасти либо техника наша знаменитая. Постепенно это переросло в международный промышленный туризм. На многие предприятия необходимо записываться чуть ли не за месяц на экскурсию», – пояснил директор информационно-туристского центра «Минск» главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Алексей Русакевич.

Беларусь разработала десятки видов внутреннего отдыха и досуга. Май, например, в стране объявлен месяцем сельского туризма. Прочувствовать жизнь в глубинке и традиции разных регионов можно в агроусадьбах.

«Это тот сегмент, который позволяет прикоснуться к нематериальному культурному наследию Республики Беларусь. Зачастую сельский туризм сопряжен с событийным, поскольку относительно календарно-обрядовых праздников сложно найти более подходящего места, чем сельская усадьба, чтобы провести тот или иной традиционный белорусский обряд», – отметил директор национального агентства по туризму Беларуси Дмитрий Морозов.

Популярна Беларусь и у туристов из-за рубежа. Привлекает их также качественная медицина и оздоровление в санаториях. На грядущий сезон путевки в них забронированы почти полностью.