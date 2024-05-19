Где отдыхают россияне летом-2024 и сколько это стоит

Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2024 году летний отдых за границей обойдется россиянам в среднем на 10–15% дороже, чем в 2023-м. В первую очередь на рост цен турпакетов влияет волатильность курсов валют. Сколько будет стоит отдых в ОАЭ, Турции и других популярных среди россиян странах летом — в материале NEWS.ru.

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Как сильно подорожает отдых за границей

По оценкам РСТ, рост продаж туров по России на лето 2024 года опережает показатели роста выездного туризма. Однако путевки стремительно дорожают. Вице-президент союза Дмитрий Горин прогнозирует, что стоимость заграничного отдыха увеличится на 10–15%.

По его оценкам, колебание курсов валют влияет на цены туров в рублях. Как добавил Горин, стоимость путевок также зависит от конкуренции между направлениями. Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов отмечает, что с 2000 года рублевые цены на популярные курорты за границей выросли вдвое.

Как объяснил президент РСТ Илья Уманский, туры за рубеж также дорожают из-за инфляции и цен на авиатопливо. Сейчас средняя цена недельного отдыха в гостинице по системе «все включено» вместе с перелетом начинается от 140 тысяч рублей за двоих.

Сколько будет стоить отдых в Турции

Руководитель сети туристических агентств Ольга Романова рассказала NEWS.ru, что россияне по-прежнему чаще всего бронируют туры в Турцию. По ее данным, доля таких путевок в общем числе продаваемого продукта — 54%.

«Несмотря на увеличение среднего чека, направление все равно остается популярным. В среднем недельная путевка на двоих взрослых в отели пять звезд без претензий на высокий уровень варьируется в диапазоне от 170 тысяч до 200 тысяч за двоих на „все включено“», — сообщила Романова.

По данным участников рынка, из-за роста курса валют стоимость турпакетов на турецкие курорты в рублях выросла на 7–8%.

В Ассоциации туроператоров РФ призывают не верить СМИ, которые писали о сильном падении цен на данном направлении. Ориентированные преимущественно на российский рынок турецкие отели стоят или как в прошлом году, или подешевели лишь на 20%.

Руководитель туроператора Go Travel и тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала NEWS.ru, что в середине июля цены туров на двоих за семь ночей по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле Мармариса начинаются с 141 тысячи рублей.

За пятизвездочный придется заплатить в два раза больше: средняя цена составит примерно 300 тысяч за двоих. В августе путевки лишь подорожают: семья из двух взрослых и ребенка сможет отдохнуть в четырехзвездочном отеле минимум за 250 тысяч рублей.

Сколько стоит отдохнуть в Египте летом

За семидневный отдых вдвоем в июле в Египте придется заплатить 126 тысяч рублей за четырехзвездочный отель. По словам Ансталь, отдых в пятизвездочном в Шарм-эль-Шейхе в тот же период будет стоить 167 тысяч рублей.

«Если у вас ограничен бюджет, то имеет смысл переориентироваться с Турции на Египет, в финансовом плане это может оказаться более привлекательным вариантом», — отметила собеседница NEWS.ru.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян согласен с Ансталь. По его словам, летний отдых в Египте приблизительно на 20–25% дешевле чем в Турции. По информации оператора PEGAS Touristik, четырехзвездочные отели предлагают скидки до 50%, пятизвездочные — до 55%.

Сколько стоит отдохнуть в ОАЭ летом

Как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, летний отдых в ОАЭ стоит примерно столько же, сколько и в Египте. Мкртян утверждает, что именно в этот период на туры в Эмираты действуют большие скидки. Недельный отдых в хорошей «четверке» в центральной части ОАЭ будет стоить около 110 тысяч рублей на двоих. Пятизвездочный отель на первой береговой линии с завтраками обойдется уже в 137 тысяч рублей для двоих взрослых.

Летом гостиницы ОАЭ снижают цены, поэтому у туристов есть возможность остановиться в отелях более высокого уровня за меньшие деньги. Директор туроператора Space Travel Артур Мурадян констатировал, что турпоток из России на курорты Эмиратов продолжает расти и по итогам года может достигнуть 1,5 млн поездок. В прошлом году страну, по данным пограничной службы ФСБ РФ, посетили 1,7 млн россиян (включая транзит) и 1,3 млн — с туристическими целями.

Сколько стоит отдохнуть в Таиланде

Курорты Таиланда становятся все более популярными среди туристов с детьми, так как в отелях есть необходимая инфраструктура. Однако в Таиланде не работает в массовом порядке система «все включено», напомнил Мкртчян.

В июне-июле семидневный отдых семьи с одним ребенком обойдется примерно в 220 тысяч рублей (только с завтраками). На обеды и ужины следует добавить примерно 50 тысяч рублей на неделю. В итоге за 270 тысяч рублей можно вполне достойно провести отпуск.

На Пхукете десять дней отдыха в единственном пятизвездочном отеле с полноценным аквапарком, удачным расположением на берегу моря и недалеко от аэропорта обойдется в сумму от 315 тысяч руб. на троих (двое взрослых и ребенок).

Отдых в четырехзвездочном отеле на курорте Као Лак с большой зеленой территорией, чистым морем и красивой береговой линией будет стоить чуть больше 260 тысяч рублей на троих на семь ночей с перелетом и завтраками. Летний сезон 2024 года в Таиланде обещает быть успешным — многие туроператоры уже продлили чартерные программы на лето как из Москвы, так и из регионов России, отмечает собеседник NEWS.ru.

Сколько стоит отдохнуть на Кубе летом

Отдых на Кубе резко дешевеет летом, утверждают участники туристической отрасли. Многие туристы не рассматривают отдых на острове, так как добираться туда 14–15 часов и не все дети смогут спокойно перенести перелет.

Провести семь дней в средней кубинской «пятерке» по системе «все включено» в середине июля обойдется примерно 225–250 тысяч рублей.

«Но, подчеркну, речь идет о довольно среднем отеле, не „люкс“, хотя, конечно, на полу спать не будете», — Ансталь.

Если рассматривать отель более высокого уровня, то цены будут выше — такой отдых будет стоит от 300 тысяч рублей.

При этом Мкртчян утверждает, что «все включено» на Кубе — это совсем не «все включено» в Турции. Ожидать такого же сервиса на Острове свободы не стоит, заключил он.