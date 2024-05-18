Ночные купания на пляжах Турции запретили из-за краснокнижных черепах

Штраф в 12 тысяч долларов придется заплатить любителям ночных купаний в Турции. В списке запрещенных мест – 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях.

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Речь идет о пляжах, на которых откладывают яйца краснокнижные черепахи-логгерхеды. С июля здесь пытаются добраться до воды вылупившиеся детеныши – удается это не многим.

Запрет на купание распространяется в период с мая по сентябрь с 20:00 до 08:00. Также в это время нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки, въезжать на пляж на любых видах транспорта.

В этом году штраф для нарушителей составит 387 тысяч 141 лиры (более 12 тысяч долларов). Для эффективного контроля за пляжами установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее биолог предупредил об опасностях купания на пляжах Египта из-за начавшегося «сезона акул». Специалист рассказал, что с апреля по июнь многие виды акул мигрируют и подходят к берегам на мелководье, где обильнее пища и происходит деторождение.