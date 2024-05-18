Четыре эко-идеи для семейного путешествия в Таиланд

Экотуризм — не просто тренд, но и лучший способ путешествовать без ущерба для окружающей среды. А еще такую поездку можно превратить в настоящее приключение для взрослых и детей, где последние смогут больше узнать о том, как все устроено в природе и научиться заботиться о животных.

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Сады PTT Green

Расположены в самом сердце Бангкока — в непосредственной близости от аэропорта Суварнабхуми. Это настоящий зеленый оазис, созданный Институтом лесовосстановления и экологии, который сегодня выступает в качестве городского образовательного центра, в котором можно почерпнуть много интересного о том, как происходит обновление лесных массивов на нашей планете. Можно прогуляться по парковой зоне — и обязательно заглянуть на смотровую башню, с которой открываются панорамные виды на столицу Таиланда.

Проект по сохранению численности тайских буйволов в Супханбури

Полноценная деревня, раскинувшаяся на 40 акрах земли в центральной части Таиланда. Ее гости могут не только своими глазами увидеть аутентичную жизнь местных жителей, но и увидеть редкие породы буйволов, сфотографироваться с ними или посмотреть на шоу с их участием. Путешественникам могут устроить экскурсию, посвященную всем этапам выращивания риса — от ухода за рассадой до обмолота зерна.

Община Бан Чанг Тхун

В провинции Трат проживает сообщество Бан Чанг Тхун, которое посвящает себя сохранению культурного богатства региона и поддержанию его экологического разнообразия. Для туристов здесь устраивают развлекательные мероприятия — самые разнообразные. Дети могут принять участие вместе со взрослыми в сборе местных трав, из которых изготавливают лекарства, обучиться плетению или просеиванию руды драгоценных камней. В Бан Чанг Тхун все пропитано идеей гармоничного сосуществования людей с природой.

Глэмпинг Elephant Hills

В минувшем 2023-м Elephant Hills одержал победу в номинации «Эко-лодж» престижной премии Responsible Thailand Awards 2023. Курортный кемпинг придерживается исключительно принципов устойчивого туризма. Он находится между Сиамскими островами и Андаманским побережьем в удивительно живописном месте: национальном парке Кхао Сок с узнаваемыми высокими известняковыми скалами.

Это не просто отель, но и полноценный заповедник слонов, где живут животные, пострадавшие от рук человека. С ними можно проводить время, кормить их и наблюдать за тем, как слоны принимают грязевые ванны. Любители природы обязательно оценят по достоинству прогулки по джунглям национального парка в сопровождении опытных гидов.