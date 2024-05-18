Туристка развеяла мифы об Узбекистане

Многие россияне опасаются посещать Узбекистан. Россиянка Елена в одиночку съездила в солнечную страну и поделилась впечатлениями в дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».

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Россиянка провела в Узбекистане 12 дней: она успела посетить три города и пообщаться с местными. Елена отметила, что ее поездка была спонтанной, а друзья несколько раз пытались ее отговорить, так как там якобы опасно. Однако девушка назвала бывшую советскую республику одной из самых безопасных стран наравне с Китаем.

«Здесь настолько комфортно и безопасно себя чувствуешь, что можно спокойно гулять допоздна, можно не переживать за свои ценные вещи, потому что уровень преступности достаточно низкий (воровства нет) и религия тоже не позволяет так вести себя», – написала туристка в блоге.

Елена рассказала, что на самом деле узбеки очень добрые и всегда готовы прийти на помощь. Если турист вдруг заблудится, то его проведут за ручку до нужного места или даже довезут, а потом вдобавок пригласят в гости и накормят пловом.

Другое заблуждение – антисанитария. Якобы если поесть на улице на местном рынке, то можно отравиться. Однако, по наблюдениям путешественницы, узбеки достаточно чистоплотны.

«Я вас уверяю, узбеки – невероятно чистоплотные люди, у них всегда и везде все чисто, даже в кишлаке, где достаточно суровые условия жизни и трудно поддерживать дом в чистоте», – заверила читателей Елена.

Многие также опасаются ехать в Узбекистан из-за мифа, что в стране не очень хорошо относятся к русским. Автор блога рассказала, что к русским жители республики относятся как к братьям. Лично к ней местные обращались «подруга» или «сестра», а после того как узнавали, что Елена из России, демонстрировали еще больше уважения.

Ранее девушка в своем блоге рассказала о поездке в Азербайджан. Она призналась, что ее удивило движение на улицах. Например, однажды Елена хотела перейти дорогу, однако поток машин был безостановочным и пешеходного перехода поблизости не оказалось. Ситуацию спасли двое местных мужчин: увидев замешательство туристки, они поспешили ей на помощь.