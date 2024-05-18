Авиакомпания «Победа» удивила ценами на перелеты Москва – Дубай

На сайте лоукостера «Победа» доступны недорогие авиабилеты из Москвы в Дубай. Бюджетно слетать в этот мегаполис ОАЭ предлагается 19 или 20 мая.

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Например, 19-го можно отправиться по безбагажному тарифу за 1,9 тыс. руб., за перевозку чемодана нужно доплатить 1,7 тыс. руб. (здесь и далее указано наличие мест и цены, актуальные по состоянию на 13:00 18 мая. – Ред.).

© Tourdom.ru

На следующий день, в понедельник, 20 мая, перелет стоит на 1 тыс. руб. дороже – 2,9 тыс. руб., за багаж те же 1,7 тыс. руб.

© Tourdom.ru

А вот за обратный билет из Эмиратов в российскую столицу придется выложить как минимум в 10 раз большую сумму. В следующее воскресенье, 26 мая, – 22,7 тыс. руб.

© Tourdom.ru

А 27 мая – почти 32 тыс. руб. плюс 4 тыс. руб. за багаж.

© Tourdom.ru

Получается, что вариант round trip обойдется туристам не так уж и дешево.

Снижение цен в Дубай, а также по ряду других маршрутов за границу и по России «Победа» анонсировала накануне, 16 мая. Скидки распространяются на вылеты до 20 мая включительно.

Предыдущая подобная распродажа проводилась 9 мая. Тогда лоукостер тоже предлагал бюджетные билеты из Москвы в ОАЭ, но тарифы на обратные рейсы кусались.