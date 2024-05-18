Абхазию назвали самой доступной страной для отдыха

Наиболее доступным зарубежным туристическим направлением этим летом для россиян будет Абхазия, уверены российские туроператоры. Цены на отдых там почти вдвое, а то и втрое дешевле, чем стоимость путевок в другие популярные страны. О том, какой отдых предлагает россиянам соседняя республика, сколько стоят туры и хватит ли места на курортах всем желающим – в материале «Профиля».

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Сколько стоит тур в Абхазию

«Стоимость туров в Абхазию стартует от 40 тыс. рублей на неделю в июне за двоих взрослых с вылетом из Москвы», – говорит представитель туроператора Anex Виктория Худаева, отмечая, что фактически республика сейчас считается самым дешевым зарубежным направлением для граждан России.

Об этом же недавно в интервью RTVI заявил и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин:

«Отдых в Абхазии обойдется примерно в 65 тысяч на двоих, Шри-Ланка – 230 тысяч. Надо учитывать, что это цена с перелетом, но не пять звезд. Турция – порядка 210–230 тысяч, то же самое с Египтом».

Впрочем, туроператоры признают, что ориентироваться на нижний порог цен не стоит. Фактически за эти деньги туристы получают лишь трансфер до места отдыха (включая перелет в Сочи из Москвы) и ночлег в семейном отеле не у самого моря. Все остальное – в первую очередь питание, а также экскурсии – придется оплачивать на месте.

«Ценник в Абхазии, как и везде, сильно зависит от категории отеля, его расположения и инфраструктуры. Так, например, в отелях уровня выше среднего, например Amra Park, Aquamarine, Wellness Park, в июне туры на наделю с питанием FB (завтрак-обед-ужин) на двоих обойдутся уже от 100 тысяч до 250 тысяч рублей и даже выше, – рассказали "Профилю" представители туроператора Fun&Sun. – Все зависит от сезонности, заполняемости отеля и вариантов размещения: с детьми, больше двух человек – все это увеличит стоимость тура».

По данным национального туроператора «Алеан», в среднем в этом году цены на туры в Абхазию выросли на 15%.

«Однако те объекты размещения, которые перешли с "полного пансиона" на "все включено", подорожали сильнее – где-то на 30%», – добавил представитель туркомпании.

Но также остались отели, которые этим летом держат ценник на уровне прошлого года либо совсем незначительно подняли стоимость. Это, например, пансионат «Арбика», дом отдыха «Апсны-Абазашта», парк-отель SkyTerra и другие.

«В первую очередь рост цен связан с быстрой заполняемостью номеров и отсутствием свободных мест, а также расходами на ремонт: большинство отелей готовятся к летнему сезону заранее, поэтому уже зимой начинают реновацию или ремонтные работы. Сейчас почти все отели, проходящие реновацию, завершили ее или завершат к началу сезона», – уточнили в Fun&Sun.

Как добраться и чем заняться в Абхазии

Туры в республику россияне активно начали бронировать еще в январе. Уже тогда участники рынка заявляли «Профилю» о пятикратном росте интереса к этому направлению по сравнению с прошлым годом.

«Абхазия – привлекательное направление для российских путешественников: въехать в страну можно по внутреннему паспорту, не нужно искать обменные пункты, так как в ходу российский рубль, нет языковых барьеров», – описал преимущества республики представитель туроператора «Алеан».

При этом Абхазия предлагает развлечения для туристов с самыми разными интересами: пляжный отдых, джип-туры в горы, посещение природных достопримечательностей (озеро Рица, Пицундо-Мюссерский заповедник), культурно-исторические достопримечательности (монастырский комплекс Нового Афона, Цандрипшский храм, замок принца Ольденбургского, дачи Сталина и др.), гастротуризм с дегустациями местных вин, сыров и меда.

Но главное, говорят участники рынка, – цены в Абхазии в среднем на 20–30% ниже, чем в соседнем Сочи, а трансфер с пересечением границы из аэропорта Адлера занимает всего несколько часов. При этом предстоящим летом российские авиакомпании запланировали рекордное число рейсов в Сочи. К примеру, «Аэрофлот» в начале мая объявил, что только из Москвы будет выполнять в Адлер 167 рейсов в неделю, или 24 рейса в сутки. Это на 23% больше, чем в летние месяцы прошлого года. Аналогичное заявление сделал и столичный аэропорт Домодедово: самолеты в Сочи в предстоящем сезоне будут вылетать каждый час.

Кроме того, не исключено, что уже в этом году у россиян появится возможность прилетать в Абхазию напрямую – в Сухум и проходить границу прямо в аэропорту, что будет намного быстрее, чем сейчас. В октябре прошлого года президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции говорил, что тестовые полеты в реконструированный аэропорт столицы республики начнутся уже этим летом, а первый коммерческий рейс ожидается к концу 2024-го.

Построенный в 1960-е аэропорт Сухума расположен в 18 км от города. Он был закрыт для гражданских рейсов в 1993 году из-за грузино-абхазской войны. С тех пор коммерческих рейсов в эту воздушную гавань не было, но инфраструктурой аэропорта пользуются, например, российские миротворцы.

В 2023 году Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции пассажирского терминала аэропорта. Как сказал тогда глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, открытие аэропорта Сухума «поможет решить две важные для России задачи: снимет часть нагрузки с аэропорта Сочи и автомобильного пункта пропуска "Адлер", которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан».

Абхазия ждет, но места заканчиваются

В Министерстве туризма Абхазии подсчитали, что по итогам 2023 года республику посетили около 1,3 млн человек. В 2024-м, как ожидается, турпоток окажется не меньше и, скорее всего, превысит прошлогодние показатели.

По данным пограничной службы ФСБ России, в январе-марте этого года Абхазия стала лидером среди направлений, куда россияне выезжали чаще всего. За первые три месяца года республика приняла почти 900 тыс. россиян, рост по сравнению с первым кварталом 2023-го составил почти 2%. Эксперты полагают, что подавляющее большинство – туристы из Краснодарского края, приезжающие в республику в рамках однодневных туров. Однако туроператоры признают, что сейчас динамика спроса на длительный отдых в Абхазии на 20–30% выше прошлогодней.

Участники рынка напоминают, что Абхазия разместить всех желающих не сможет. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин ранее говорил «Профилю», что номерной фонд страны – порядка 45–50 тыс. номеров, которые одновременно могут принять около 100 тыс. человек, а вывод на рынок новых объектов размещения не поспевает за спросом.

В итоге, например, уже сегодня некоторые особенно популярные отели и пансионаты республики «встали на стоп», то есть оказались полностью забронированы.

«Особенно сильно в этом году вырос спрос на туры в отелях с питанием FB и в отели, где есть детская анимация. Так, например, многократно выросли продажи в отелях "Папа Дом" и "Эко Папа", где места на лето уже распроданы», – заявили в Fun&Sun.

Заканчиваются номера на лето в пансионате «Литфонд» и санатории «Самшитовая роща». Дефицит мест на определенные периоды есть в объединении пансионатов «Курорт Пицунда», в пансионате «Айтар», санатории им. Мюссера и других.

Отдых с детьми в Абхазии

Рост спроса на Абхазию связан не только с общим увеличением выездного турпотока, но и с улучшением в республике концепций объектов размещения, а также появлением новых отелей, ориентированных на семейный отдых, говорят в «Алеан». Так, например, с каждым годом все больше появляется гостиниц, работающих по системе «все включено».

«В этом сезоне с "полного пансиона" на "все включено" перешли отели "Европа", "Гранд отель Россия", "Страна Души", – перечисляют в "Алеан". – Кроме того, становится больше гостиниц, ориентированных на семейный отдых. В середине июня в Гагре на первой береговой линии откроется 16-этажный отель "Изумруд" с номерами от стандарта до люкса. Также к лету обновили инфраструктуру отели "Аквамарин", "Абаата" (открытие спа-центров), пансионат "Айтар" (открытие новых морских корпусов) и другие».

Именно отели с системой «все включено» эксперты советуют для отдыха с детьми.

«Например, Aquamarine Family Club Hotel – там три подогреваемых бассейна для детей и взрослых отдельно, стульчики в ванных комнатах и в ресторане отеля. Плюс первая береговая линия, детский клуб с аниматорами. Этот отель изначально строился под концепцию отдыха с детьми», – говорит представитель Fun&Sun.

Также семейным туристам советуют обратить внимание на Wellness Park Hotel Gagra, где есть анимация для детей, качественное питание, бассейн и – что не менее важно для родителей – закрытая территория с парком и выходом к собственному пляжу.

Кроме того, к бюджетным семейным отелям эксперты относят гостиницы «Европа», «Апсны», «Гранд отель Россия», «Багрипш» – все они работают по системе «все включено».

Впрочем, туроператоры советуют не сравнивать абхазское «все включено» с турецким или египетским, особенно в части питания.