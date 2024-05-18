Эксперты составили памятку для туристов на курорты Кубы

Курорты Кубы позиционируют как круглогодичное направление. В летние месяцы российские авиакомпании предлагают 6 регулярных прямых рейсов в неделю в Варадеро и на Кайо-Коко. Гавана стоит в расписании с конца октября. Редакция составила памятку туристам о правилах въезда, стоимости перелета и особенностях платежей в курортных зонах.

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Виза на Кубу не нужна

Между Россией и Кубой заключено соглашение о безвизовом пребывании россиян на острове до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Согласно справке консульского департамента МИД, для въезда в страну необходим загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после окончания поездки.

На погранконтроле у туристов проверяют наличие авиабилетов на выезд из страны, бронь в отель или ваучер пакетного тура. Также необходимо показать QR-код, который получают при заполнении онлайн-анкеты. Персональные данные лучше внести еще дома – в соцсетях сетуют, что интернет по прилете может подкачать. Удобно, что на портале предусмотрена русскоязычная версия. У детей должен быть свой загранник, как и электронная анкета.

В пабликах отмечали, что выборочно могут попросить сдать бесплатный тест на коронавирус. А вот медицинская страховка обязательна для каждого. При ее оформлении надо ориентироваться на то, чтобы с кубинской стороны партнером выступала страховая компания «Асистур» – она обеспечивает лечение иностранцев по полису.

Регулярные рейсы на Кубу: какие останутся на лето-2024

Прямые авиарейсы на Кубу сейчас выполняют две российские авиакомпании. Из Шереметьево в курортный Варадеро летает Nordwind: рейс N4 555 – по средам и субботам до 12 октября. А также «Россия» – рейс FV 6927 в Варадеро в расписании стоит по вторникам и субботам до сентября, а в октябре появится еще и по четвергам. В зимнем сезоне будет такая же недельная частота с декабря по 8 марта 2025 года.

На сайте по бронированию, например, с вылетом 8 июня и возвращением 22-го числа билеты на бортах «России» были от 136 тыс. руб. с багажом, а у Nordwind – от 150 тыс. руб. Впрочем, значительная часть мест продается в составе турпакетов, которые формируют туроператоры – с Россией сотрудничает Библио-Глобус, с Nordwind – Pegas.

Авиакомпания Nordwind также доставляет туристов на кубинский остров Кайо-Коко: рейс N4 551 – 2 раза в неделю по разным дням до 26 октября. В частности, round trip с вылетом 13-го и возвращением 27 июля был доступен за 113 тыс. руб.

В столицу Кубы летом прямых рейсов нет. «Аэрофлот» заявил вылеты Москва – Гавана по воскресеньям с конца октября по 2 марта следующего года. Выполнять их будет авиакомпания «Россия». На первый рейс 27 октября и обратным вылетом 10 ноября билеты можно было забронировать от 80 тыс. руб. с учетом багажа.

Время в пути на прямых рейсах – 13–14 часов.

Особый курс доллара

Особенность Кубы – курсы валют к местным деньгам. Для туристов официальная котировка – 120 кубинских песо за 1 доллар. Неофициальное соотношение – 1:392 на 16 мая: альтернативные курсы меняются ежедневно. При этом частные менялы оставшиеся у туриста песо назад не возьмут.

На острове развита безналичная оплата. Российский пластик UnionPay практически мало где принимают, в чатах есть лишь несколько упоминаний об оплате картой Россельхозбанка. Зато карты «Мир» использовали уже во многих местах, где появились соответствующие POS-терминалы. В первую очередь их устанавливают в курортных зонах и отелях, однако, по утверждению властей, для повсеместного применения нужно время.

При стоимости товара или услуги в долларах с карты списывают рубли по курсу российского банка, а если цена в песо, то сначала идет конвертация в доллар как 1:120. Причем туристы отмечают: когда на что-то стоит цена в валюте, это нельзя приобрести за местные наличные деньги.

В частности, представители туроператоров предлагают туристам экскурсии за безналичный расчет. Для россиян до внедрения карты «Мир» было сделано исключение, но постепенно гидам начали перепрограммировать платежные терминалы под российскую платежную систему.

Ранее «ТурДом» писал, что чартерную программу из Москвы в Варадеро в провинции Матансас и на остров Кайо-Коко может начать летом туроператор Anex на рейсах AZUR air. Есть вероятность, что зимой будут предложения туроператора Pegas Touristik в город Ольгин, где также расположены популярные пляжные курорты Кубы.