Что ждет российских туристов в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, какие цены на отдых ждут россиян в Турции и какие проблемы с деньгами могут возникнуть во время поездки, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Первую проблему россияне создали сами – из-за большого спроса граждан РФ на отдых в Турции растут и цены. Как только россияне стали чаще в сезон приезжать к туркам, так сразу же цены на туры выросли в два раза. Посол указал, что только с января по март страну посетили почти 700 тысяч граждан РФ. Ерхов указал, что из-за роста бронирований многие отели и туркомпании завышают цены.

Еще одна проблема – банковские операции. Турецкие финорганизации находятся под давлением западных стран и поэтому могут быть сбои платежей и переводов. Это создает дополнительные проблемы не только туристам, но и бизнесменам из двух стран.

Среди прочего, россияне сталкиваются со сложностями перелетов авиакомпанией «Турецкие авиалинии», которая отказывает россиянам лететь до стран Латинской Америки. Эту проблему намерены решать с представителями власти Турции.