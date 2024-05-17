Что ждет российских туристов в Турции

Количество российских туристов в Турции в этом году подрастет, однако поднимутся и цены на отдых. Турецкие банки находятся под прессингом Запада, поэтому могут быть трудности с платежами и переводами. Непросто сегодня реализовывать совместные проекты и бизнесменам двух стран. Об этом «Парламентской газете» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

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Российский союз туриндустрии сообщил, что бронирование туров в Турцию на лето выросло в 1,5 — 2 раза по сравнению с прошлым годом. Как Вы думаете, с чем это связано? Какой уровень турпотока из России прогнозируется в этом году? Есть ли данные за первые полгода?

Согласно турецким статистическим данным, за первые три месяца текущего года Турцию посетило 682 тыс. россиян. В прошлом году цифры были чуть выше — порядка 770 тыс. С учетом наблюдающегося сейчас роста бронирований можно предположить, что по итогам года, видимо, количество туристов немного вырастет по сравнению с прошлым годом. На сколько? Вопрос. Посмотрим.

Что касается роста числа бронирований, то в полном соответствии с законами рыночной экономики это означает рост спроса. А понять это можно так, что российские люди сохраняют высокую степень заинтересованности в проведении отдыха в Турции. Однако заметно и то, что многие отельеры и туристические компании существенно повышают расценки. В прошлом году мы уже сталкивались с этим, когда турецкая туриндустрия в какой-то момент «задрала» цены и получила падение бронирований, пришлось отыгрывать назад, но сколько-то потенциальных туристов Турция на этом потеряла. Вполне возможно, что и в этом году «рекордов» не будет именно по этой же причине.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Турецкие авиалинии» отказывала нашим согражданам в перелетах до стран Латинской Америки. Решена ли эта проблема? Также СМИ писали о том, что турецкие банки отказывают нашим гражданам в открытии счетов. Как бы Вы могли это прокомментировать? Могли бы Вы назвать взаимодействие с турецкой стороной по этим проблемам конструктивным? Идут ли власти Турции навстречу?

А что тут комментировать? Это то, что называется, как сказал классик, «объективной реальностью, данной нам в ощущениях». И не только нам, но и прежде всего тем российским гражданам, которым в аэропорту Стамбула было в достаточно грубой и безапелляционной форме отказано в посадке на рейсы в Латинскую Америку, причем таких россиян было немало. Выясняется, что их были сотни в прошлом году, да и в этом тоже. Кое-кто из них, по нашим сведениям, так и не получил обратно свои деньги, не говоря уже о компенсации за перенесенные неудобства и расстройства. Мы настойчиво ставим этот вопрос перед турецкими властями, и в результате ими принимаются меры, которые, как хочется надеяться, вернут ситуацию в нормальное русло. В ближайшее время предполагается создание двусторонней рабочей группы по этим вопросам. А пока остается в силе набор рекомендаций нашим путешественникам, которые мы опубликовали на всех информационных ресурсах нашего Посольства.

Что касается трудностей в банковской сфере, то они отнюдь не ограничиваются вопросами открытия счетов. Речь идет о более широком и, к сожалению, печальном феномене: под массированным прессингом Запада турецкие банки вынуждены предпринимать серьезные ограничительные меры в том, что касается всей системы банковских переводов российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Эти проблемы продолжаются. Мы пытаемся «расшивать» их на индивидуальной основе — что-то получается, что-то нет. Кто-то изобретает какие-то альтернативные схемы — как говорится, голь на выдумку хитра. У кого-то расчеты проходят, у кого-то нет. Разумеется, все это не может не сказаться напрямую на двусторонней торговле, которая на глазах проседает.

Хотелось бы еще раз попросить Вас дать советы нашим путешественникам, которые планируют отдых в Турции в 2024 году с учетом новых проблем. Как сделать так, чтобы отдых не разочаровал? С какими проблемами сталкиваются сейчас туристы? Когда следует обращаться за помощью к дипломатам и как это сделать?

Особых «новых проблем» я не вижу. Те проблемы, которые есть, — как правило, носят хорошо известный, традиционный, в какой-то степени системный характер.

Чтобы отдых не разочаровал, соблюдайте элементарные, разумные меры предосторожности. Приобретайте нормальные медицинские страховки, ведь никто не гарантирован от болезней и различных инцидентов. Воздержитесь от экстремальных видов отдыха, нелицензированных экскурсий и прочих опасных вещей. В конце концов, ведите себя как следует. А дипломаты всегда готовы оказать содействие в рамках имеющихся у них возможностей, которые, надо понять, далеко не безграничны.

Как развивается политический диалог? Какие визиты запланированы на 2024?

Сейчас, когда выборы в России и Турции позади, мы ведем работу по формированию соответствующих графиков на ближайшую и более отдаленную перспективу. Пока она не завершена, от конкретных прогнозов я бы воздержался.

Как бы Вы могли оценить потенциал развития наших отношений с Турцией в экономической сфере? Заинтересована ли Анкара, на Ваш взгляд, в углублении связей? Привлекательна ли сейчас Турция для нашего бизнеса? Инвестируют ли россияне в ее экономику?

По моему твердому убеждению, на турецком рынке сохраняется немало возможностей для развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. И интерес к нему, несомненно, присутствует и у турецких деловых людей, и у наших хозяйствующих субъектов. Другой вопрос — реальное наличие среды и условий, благоприятствующих такому сотрудничеству. Ну вот, представьте, я российский бизнесмен. Я хочу вложиться в турецкую экономику, в какой-нибудь конкретный проект. Турецкий партнер ждет от меня перевода средств в рамках моего долевого участия, а этот перевод турецким же банком блокируется. Я, конечно, «потыркаюсь», попробую те или иные варианты, те или иные банковские учреждения, попробую рубли, лиры, юани. Но если не получится, я в конечном счете плюну и пойду искать других партнеров. Перефразируя слова классиков, теперь уже других, бизнес есть продукт при полном благоприятствовании сторонам. Если благоприятствования нет, то нет и бизнеса, нет сделок, нет прибыли.

Или еще пример: у меня в России есть строительный проект, и я хотел бы, чтобы его реализовал турецкий подрядчик. Я готов платить, а строители мне говорят, что они свои деньги не могут никуда перевести из России, все блокируется американцами. В результате партнеры расходятся в разные стороны и, естественно, теряют. Вывод простой: в конце концов, если не все, то очень многое в наших торгово-экономических связях будет зависеть от того, насколько деловые круги наших стран и их власти смогут найти решение финансовым, да и другим подобным проблемам.