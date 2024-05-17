Туристов предупредили о сотнях несертифицированных отелей Турции
Сотни отелей Турции завышают присвоенное им количество звезд при продаже номеров через онлайн-агрегаторы туруслуг, пишет турецкий портал turizmguncel.com.
Издание приводит скриншоты ценовых предложений таких гостиниц на booking.com, expedia и даже на платформах Etstur и Odamax, которым приписывают аффилированность с министром туризма и культурного наследия Мехметом Эрзсоем. Названия отелей заблюрены, но, судя по фото и адресам, в большинстве своем это мини-отели Стамбула, расположенные в районах исторической застройки.
Каждая гостиница Турции должна иметь два сертификата – от местного муниципалитета и от Минкультуры и исторического наследия. Из-за огромного количества объектов размещения у контролирующих чиновников не всегда доходят руки, чтобы проверять у всех наличие необходимых документов, проводить инспекции на месте, поясняет издание.
Публикации о сотнях неофициально работающих гостиниц появлялись в СМИ еще 13 лет назад, в 2011 году, но проблема до сих пор так и не решена.
Чтобы избежать возможных неприятностей, туристам рекомендуется бронировать туры у туркомпаний. Туроператоры заключают договоры с меньшим количеством гостиниц, чем туристические агрегаторы. Им проще отбирать надежных поставщиков.
«Никто из крупных участников рынка не станет связываться с несертифицированными объектами размещения. Более того, даже если у гостиницы все документы в порядке, но на нее начинает поступать большое количество жалоб от туристов, договор, как правило, расторгается досрочно или не продляется на следующий сезон», – пояснил топ-менеджер одного из туроператоров.