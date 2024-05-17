На море, в горы, с детьми: варианты бюджетного летнего отдыха на любой вкус

Сезон отпусков приближается. Самое время определиться, на что потратить драгоценные дни отдыха, и спланировать долгожданное путешествие. Куда лучше всего отправиться с детьми? Где можно познакомиться с древней историей? И в каких местах открываются самые живописные пейзажи?

© Unsplash

Мы выбрали пять популярных вариантов времяпровождения – от походов до пляжного туризма – и подыскали подходящие маршруты с наименьшими денежными затратами.

Искупаться в море – Краснодарский край, Египет

Краснодарский край. Сложно придумать более доступный и разнообразный отдых для россиян в летний сезон, чем поездка на Черное море. В поисках качественного сервиса и фешенебельных отелей стоит заглянуть в Сочи. Олимпиада-2014 стала отправной точкой ежегодных преображений и инфраструктурных обновлений города. Впрочем, надо отметить, что и популярность курорта зашкаливает.

Тому, для кого уединение предпочтительнее сервиса, стоит рассмотреть поездку в небольшие поселки на побережье вместо крупных городов. Например, Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.

В Сочи при раннем бронировании десятидневное проживание пары туристов в отеле четыре звезды составляет в среднем 87 тысяч рублей.

Египет. Этим летом, как и в прошлом году, данное направление остается одним из самых востребованных среди россиян. Морской курорт, где не нужны ни виза, ни большой кошелек. Налаженное прямое авиасообщение, большое количество русскоговорящего персонала, солнечная погода и, конечно, система «все включено» – для любителей пляжного отдыха это стопроцентное попадание. Лучше всего приезжать на побережье Красного моря в конце мая – начале июня, когда жара еще не достигает экстремальных значений.

Снизить цену до минимальных значений помогут горящие туры. Их стоимость стартует от 50 тысяч рублей на человека. А провести вдвоем 10-11 ночей в хорошем четырехзвездочном отеле можно от 95 тысяч рублей.

Любителям походов и гор – Алтай, Кыргызстан

Алтай. Регион, который в народе называют «альтернативой швейцарских Альп». Горы, озера, водопады – сюда приезжают, чтобы полюбоваться природой, подышать чистым воздухом и насладиться походной романтикой. Тем, кто любит испытывать себя на прочность, предлагают подняться на Белуху – самую высокую гору Сибири. А еще туристов здесь ждут живописные велосипедные маршруты, сплавы на байдарках, конные прогулки, рафтинг, ретриты и оздоровительные курорты.

За перелет из Москвы до Горно-Алтайска и обратно одному пассажиру придется заплатить 27 тысяч рублей. А стоимость недельного тура с разными экскурсионными и походными программами стартует от 70 тысяч на одного.

Кыргызстан. Ущелья, перевалы, каньоны – 90% территории страны занимают горы. Лучшего места для любителей трекинга и пешего туризма просто не найти. В Кыргызстане можно отправиться в поход любой сложности – от двухдневных прогулок по живописным долинам до недельных восхождений на Пик Ленина. Самым популярным туристическим местом в республике является озеру Иссык-Куль. Стоимость семидневного отдыха с разнообразной программой на одного человека здесь начинается от 35 тысяч рублей без учета авиаперелета.

Провести время с детьми – Анапа, Турция

Анапа. Это один из главных детских курортов нашей страны. Здесь расположено больше 200 детских лагерей, санаториев и домов отдыха. Местные пляжи, парки, развлечения, кафе, транспорт – все ориентировано на путешественников с маленькими непоседами.

Пологие заходы в море, океанариум, дельфинарий, аквапарк – что еще нужно для счастья мини-туристам и их родителям? Заезд на 6 ночей во второй половине июня в четырехзвездочный отель с системой «все включено» в среднем обойдется в 75 тысяч рублей на двоих.

Турция. Еще одна любимая локация для туристов с детьми с огромным количеством хороших семейных отелей. Недолгий перелет, бюджетные путевки, комфортный климат, прекрасное питание, русскоязычный персонал, а также детская анимация, бассейны с горками, интересные экскурсии.

Стоимость десятидневных туров с перелетом в обе стороны, четырехзвездочным отелем с системой all inclusive стартует от 150 тысяч на двоих.

Погрузиться в историю – Узбекистан, Китай

Узбекистан. Страна с тысячелетней историей, пересечением культур, комфортным климатом и гостеприимным сервисом с каждым годом набирает популярность у российских туристов.

Древнейшие города, величественные дворцы и народные ремесла – здесь есть на что посмотреть и чему поучиться каждому приезжему. Помимо прогулок по историческим маршрутам, путешественников ждут вкусные национальные блюда, впечатляющие виды и завораживающая архитектура. Колоритные Бухара, Самарканд, Хива – подробнее о том, почему стоит побывать в сердце Центральной Азии, мы уже рассказывали в этом материале.

Готовые пятидневные туры обещают комфортное размещение в гостиницах, многоразовое питание и обширную экскурсионную программу. Их стоимость без учета перелета на одного начинается от 60 тысяч рублей.

Китай. Одна из древнейших цивилизаций мира с множеством исторических достопримечательностей и вековых традиций. Страна искусств, чудес света и великих изобретений – знакомство с Поднебесной удивляет даже самых искушенных путешественников.

С появлением к 2024 году большого количества прямых рейсов из городов России до Гонконга, Чэнду, Гуанчжоу, Пекина, Шанхая, острова Хайнань, спрос на туры в Китай стремительно растет. Специалисты подсчитали, что это направление стало третьим (после Турции и Египта) по количеству бронирований в апреле.

Цены на такие поездки сильно разнятся – в зависимости от перелета, программы, уровня отеля. Стоимость экскурсионной программы в Пекине, рассчитанной на шесть дней, начинается от 115 тысяч рублей без учета перелета.

Поправить здоровье – Минеральные Воды, Азербайджан

Кавказские Минеральные Воды. Этот курортный район уже больше двухсот лет славится своими здравницами и санаториями. Наиболее популярные локации – Пятигорск и Кисловодск. В Кавминводах путешественников ждут парки и минеральные источники, горы и «тропы здоровья». Сторонникам насыщенного, но расслабленного отдыха здесь точно понравится. Стоимость недельного тура на двоих в Пятигорске или Кисловодске на «полном пансионе» составляет в среднем 70 тысяч рублей без учета дороги.

Нафталан. Цветущий город-курорт, расположенный в 360 км от Баку, является центром лечебного туризма в Азербайджане и удивляет приезжих спа-экзотикой. Это место получило название в честь редкого вида нефти, которую используют в медицинских целях.

Вряд ли где-то еще в мире лечат болезни нефтью. А здесь о чудодейственных свойствах нафталанового топлива слагают легенды. Благодаря большому количеству микроэлементов, она помогает при кожных заболеваниях и проблемах с суставами.

Купить путевку, включающую перелет в обе стороны и восемь дней проживания в двухместном номере четырехзвездочного отеля по системе «полный пансион», можно за 160 тысяч рублей.