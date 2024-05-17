Чартерные рейсы из Домодедово в Бодрум будут выполняться с 18 мая

С 18 мая начнется выполнение чартерных рейсов из аэропорта Домодедово в Бодрум (Турция), сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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«С 18 мая из аэропорта Домодедово будут выполняться чартерные рейсы на турецкий курорт Бодрум», – говорится в материале.

Как уточняется, первый рейс выполнит авиакомпания Red Wings на самолете Ту-214. С 23 мая программу продолжат «Уральские авиалинии» на воздушном судне Airbus А321. Периодичность выполнения рейсов – четыре раза в неделю. Все вылеты назначены в ночные часы.