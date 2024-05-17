Абхазские курорты рассчитывают на 1,7 млн туристов из России

В этом году Абхазия ждет 1,7 млн российских туристов, рассказал журналистам заместитель министра по туризму республики Астамур Барыц. В 2023-м на курорты страны приехало 1,4 млн россиян. При этом 560 тыс. путешественников прибыли из Сочи и провели в стране один день.

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Абхазские туроператоры прогнозируют подъем турпотока на 20%, но мнение их российских коллег отличается. Так, отдых начали бронировать еще в декабре и к марту было продано на 30–48% больше поездок. Впрочем, представители фирм предупреждали, что такой спрос может не продлиться долго и ожидали роста турпотока из РФ на 10–15%.

Кроме того, не оправдались планы абхазских специалистов на майские праздники. В стране ждали, что туристов приедет больше, чем в прошлом году, но фактические показатели оказались на уровне 2023-го.

По информации от Барыца, туры в Абхазию в 2024 году подорожали в среднем на 7–11%. Это произошло, в первую очередь, из-за роста цен на проживание и транспорт. Стоит отметить, что данные портала TourDom.ru несколько отличаются.

Уже в январе стоимость летних путешествий в самых популярных пансионатах стала выше на 18,5%, а в отдельных отелях подъем ценников доходил до 25–62%. Российские туроператоры связали это с попытками отельеров получить ту прибыль, которую они упустили во время летнего сезона 2023 года и нестабильным курсом рубля.