Полного безвиза с Китаем в ближайшее время ждать не стоит

В ходе визита российской делегации в Китай страны договорились расширять авиасообщение и улучшить групповой безвиз для развития туризма, сказано в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению экспертов, стоит ожидать увеличения туристического обмена между странами, причем по разным направлениям.

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Что касается виз, то в ближайшее время могут быть внесены корректировки в договор о групповых безвизовых обменах.

«Там два основных изменения. Одно связано с уменьшением количества туристической группы – до 3 человек (сейчас 5). Второе – это увеличение срока пребывания групп – с 15 до 21 дня. Это самый главный творческий момент», – прокомментировал председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов.

Он предположил, что после вчерашних встреч на высшем уровне новых барьеров для путешествий между Россией и Китаем уже не будет. Поэтому встает вопрос о следующем этапе – о том, как, когда и в каком объеме в Россию поедут китайские туристы. И в первую очередь, по словам эксперта, спросом будет пользоваться Зауралье – Сибирь и Дальний Восток. А поедут туристы из Поднебесной или нет, будет зависеть от того, насколько те или иные российские регионы готовы делать следующий шаг по пути приближения к китайской культуре, интересам туристов и их потребностям.

При этом полной отмены визового режима между Россией и Китаем в ближайшие годы ждать не стоит. «Об этом говорят все возможные прямые и косвенные факторы», – отметил Александр Львов.

Согласен с такой оценкой и Денис Полушин, руководитель китайского направления туроператора PAC Group: «Резкой отмены виз не произойдет, вероятно, процесс будет плавным на протяжении нескольких лет. Сейчас же в первую очередь мы ждем расширения квот на визы в Консульстве КНР и увеличения именно консульских виз».

Говоря об расширении авиационного сообщения, эксперты считают, что главные перспективы – в увеличении числа рейсов на уже существующих маршрутах.

«Например, сегодня на направлении Москва – Хайнань стоит один “Аэрофлот”, скорее всего, будет еще какая-то китайская авиакомпания», – сказал Денис Полушин, отметив, что, вероятно, в списке городов, связанных авиалиниями с Китаем, добавятся Казань и Екатеринбург.

Накануне мы написали, что туристы ждут введения между странами полноценной отмены виз, как Китай сделал с Казахстаном, а также жалуются на очереди в визовые центры Китая.