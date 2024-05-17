ЮАР совместно с другими африканскими странами занимается развитием туризма

Министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль заявила, что правительство работает над развитием международного авиасообщения. Об этом сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

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В ходе выступления на одном из мероприятий в Дурбане глава ведомства подчеркнула важность туризма, одного из ключевых секторов экономики ЮАР и стран континента в целом. Она отметила совместные усилия с африканскими коллегами по продвижению доступности путешествий.

Патрисия де Лилль напомнила, что ЮАР отменила визовый режим со 132 странами и ведет по этому вопросу переговоры с другими государствами.

В начале мая она выразила удовлетворение интересом бизнеса к созданному в сентябре 2023 года Фонду инвестиций в туризм (TEF). Его размер составляет 1,2 млрд рэндов (6 млрд рублей).

TEF управляется Агентством по финансированию малых предприятий от имени министерства и использует смешанный подход при поддержке проектов, обеспечивающий сочетание долгового финансирования и грантов для облегчения приобретения акций.