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ЮАР совместно с другими африканскими странами занимается развитием туризма

Министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль заявила, что правительство работает над развитием международного авиасообщения. Об этом сообщает Pretoria News, партнер сети TV BRICS.

ЮАР совместно с другими африканскими странами занимается развитием туризма
© Unsplash

В ходе выступления на одном из мероприятий в Дурбане глава ведомства подчеркнула важность туризма, одного из ключевых секторов экономики ЮАР и стран континента в целом. Она отметила совместные усилия с африканскими коллегами по продвижению доступности путешествий.

Патрисия де Лилль напомнила, что ЮАР отменила визовый режим со 132 странами и ведет по этому вопросу переговоры с другими государствами.

В начале мая она выразила удовлетворение интересом бизнеса к созданному в сентябре 2023 года Фонду инвестиций в туризм (TEF). Его размер составляет 1,2 млрд рэндов (6 млрд рублей).

TEF управляется Агентством по финансированию малых предприятий от имени министерства и использует смешанный подход при поддержке проектов, обеспечивающий сочетание долгового финансирования и грантов для облегчения приобретения акций.

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