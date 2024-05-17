Туристам поменяли аэропорт и время вылета в Анталью

В конце мая корректируется перевозка в Турцию. В частности, как сообщили редакции TourDom.ru турагенты, некоторые туроператоры отказались от перелета из Москвы в Анталью на рейсах Southwind. Туристов пересадили на самолеты AZUR air.

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Не всех пассажиров устроила произошедшая рокировка, поскольку вместе с авиакомпанией изменились аэропорт в Москве и время отправления рейсов. Вместо Шереметьево туристы будут вылетать в Анталью из Внуково. Туристам из регионов особенно важен аэропорт. Возможно, некоторым из них придется поменять билеты в Москву из своего города, чтобы успеть на свой рейс в Анталью.

Для многих пассажиров существенно и время отправления и возвращения с курорта.

«Мои клиенты, забронировавшие тур на сентябрь, специально вносили доплату за поздний вылет обратно, – поделился турагент. – Теперь туристы будут вылетать из Антальи утром».

В туроператорах пообещали сделать возврат тем туристам, кто ранее доплачивал за утренний вылет из Москвы и поздний рейс с курорта, а условия перелета изменились.

Специалисты напоминают: речь идет о чартерной перевозке, где туроператор может гарантировать клиентам только дату отправления и маршрут. Перенос рейса в другой аэропорт, замена авиакомпании, а также изменение времени вылета на курорт и обратно в случае чартерных рейсов вполне допустимо.

Если в договоре с туристом указан конкретный аэропорт вылета или названа авиакомпания, дело обстоит иначе.

«В этом случае одностороннее изменение условий договора не допускается. Туроператор может предложить клиенту пересмотреть договоренности», – отметила юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская.

Туристам, которые хотят гарантировать себе определенную авиакомпанию, конкретный аэропорт и точное время вылета, можно порекомендовать выбирать регулярные рейсы. По ним время фиксировано и опоздания обычно бывают только при наличии форс-мажорных обстоятельств.