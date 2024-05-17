Нижегородцы поделились впечатлениями от отдыха на Кубе

Бирюзовый океан и белый песок, старинные дома, построенные в европейском стиле, яркие кабриолеты и дружелюбные люди – всё это про Кубу. Если раньше отдых на острове казался чем-то нереальным, то сейчас тур на Кубу обходится нижегородцам по цене той же Турции или Египта. Именно поэтому жители нашего региона ринулись отдыхать на этом райском острове. Что их ждёт? И можно ли недорого отдохнуть на Острове Свободы? Мы увидели своими глазами…

© Нижегородская правда

Кубинская эволюция

Чтобы попасть на Кубу, придётся запастись терпением. Перелёт занимает 14 часов. Но это того стоит: спустившись с самолёта, попадаешь в другой мир. Бескрайний Атлантический океан, красивая природа: каждый кадр – как будто картинка из глянцевого журнала. Отели, работающие по системе «всё включено», – с первых минут кажется, что ты окунаешься в лакшери-отдых. И только через пару дней начинаешь понимать, что не всё так гладко.

Первая и главная проблема – еда, за которую Кубу не ругал только ленивый. На завтрак, обед и ужин – пятьдесят оттенков овощей. Да и те не всегда съедобные.

«Куба – для меня рай, – говорит турагент Татьяна Скворцова. – Но нужно понимать, что это не про еду. Рис, спагетти, фасоль, нарезка из капусты и моркошки, в общем, сплошная клетчатка. Зато вес не наберёшь!»

Да, на Кубе есть и свинина, и говядина, и рыба. Правда, приготовлены они, как правило, довольно специфически.

«Большинство поваров просто не умеют готовить! – делится впечатлениями туристка со стажем Оксана Климова. – Повар при нас несёт огромный кусок окорока, начинает неспешно отрезать куски и жарить, скапливается очередь, все ждут. А потом тебе на тарелку попадает кусок подошвы. Вот никак больше не назову этот кусок жареного мяса! Рыба – то же самое. Как они умудряются всё испортить – непонятно».

Вторая проблема – цены. Выходя из отеля, попадаешь в мир песо – кубинской валюты. Расплачиваться здесь можно любыми деньгами, Куба также принимает российские банковские карты. Однако выгоднее всего платить местной валютой. Поменять евро или доллары на песо – тот ещё аттракцион. В банке курс один, зато из-под полы поменяют валюту все: бармены, гиды да и любой торговец в лавке. Причём по выгодному курсу, вдвое-втрое дешевле, чем в банке.

Всё, что за пределами «оллинклюзного» отеля, – дорого. Баночка «Колы» – 400 рублей, маленькая бутылка воды – 200, чипсы – 800 рублей, а набор мини-шоколадок для ребёнка, которая у нас в России стоит 100 – 150 рублей, на Кубе продается за 550 рублей. И везде – пустые полки. В магазинах всё заставлено ромом, а дальше – тишина, напоминающая наши 90‑е. В холодильниках вместо мороженого – ломтики картофеля. Упаковки с галетами за 300 рублей, пара банок с томатами. Всё, что мы смогли увидеть.

На стихийных мини-рынках ты также окунаешься в наши перестроечные времена. Здесь вовсю эксплуатируется образ великого Че Гевары. Он везде: на футболках сомнительного качества за 1000 – 1500 рублей, сувенирных тарелочках и магнитах, шкатулках, блокнотах, бюстах и статуэтках.

Среди рыночных товаров – тонкие пляжные полотенца, цена которых начинается от 3000 рублей, сувениры. Шампуни и кремы от загара здесь безумно дорогие: обязательно нужно привезти свои, иначе придётся выложить за бутылочку 1000 – 1500 рублей. И то их надо постараться найти в местных магазинах. Как и средства личной гигиены, которых в открытом доступе практически нет. Лекарства купить вообще практически невозможно, поэтому их точно нужно везти с собой.

Известный американский писатель Эрнест Хемингуэй приплыл на Кубу в начале 19З0‑х на собственной лодке, чтобы порыбачить. Он планировал остановиться на пару дней, но задержался на много месяцев. Влюбившись в Гавану, последующие 20 лет писатель провёл здесь. Он называл себя кубинцем, и кубинцы до сих пор считают его своим. Хемингуэю приписывают поговорку: «Мой дайкири во «Флоридите», мой мохито в «Бодегите». Третий главный коктейль – «Куба либре» – придумал офицер армии Теодора Рузвельта во время испано-американской войны 1898 года. По легенде, капитан Рассел, плеснув в ром кока-колы, первым поднял тост за независимость Кубы.

Завтра туриста

Но главное на Кубе – это люди. Которым, увы, приходится выживать в очень непростых условиях. Страна уже больше 60 лет живёт под жёсткими американскими санкциями – самыми продолжительными в мировой истории.

В 1960 году молодой и харизматичный Фидель Кастро буквально за пять минут изменил будущее страны, объявив о национализации американских компаний, которые на тот момент контролировали все жизненно важные отрасли кубинской экономики – от изготовления сигар до пассажирского судоходства. Всё это время кубинские власти, несмотря на трудности в экономике, не отказываются от завоеваний революции и не спешат менять «народный» курс в угоду «империалистам». Но вот местным жителям от этого не легче.

…Ирис 31 год. И она хинетера. За красивым испанским словом скрывается не очень симпатичный смысл. Такие, как Ирис, спят с иностранцами (канадцами и русскими), беря за это плату – от 10 до 100 долларов. Кто сколько даст – чёткого тарифа нет. Плюс сердобольные туристы оставляют девушкам вещи и косметику.

По закону – за такой вид заработка полагается штраф, да и местные жители её осуждают. Поэтому такие, как Ирис, маскируются под туристок, которые якобы приехали к океану на выходные.

«Молодёжи на Кубе делать нечего, – откровенничает она, используя в разговоре с нами переводчик с испанского на русский. – Ну вот я отучилась, 9 классов, потом не понимала, что делать. Одна моя подружка открыла салон и красит ногти, другая делает ресницы – это очень выгодно на Кубе. У меня не получилось поступить в университет, хотя я в детстве училась на художника и мечтала им стать (на Кубе всё образование, включая детские секции и кружки, – бесплатное)».

Подруга Ирис накопила три тысячи долларов. После года сбора документов девушка вместе с мужем и ребёнком получила местный загранпаспорт и уехала в Америку. По словам Ирис, это мечта многих молодых кубинцев.

«Но мы и в Россию готовы, если что», – улыбается она.

Вообще, молодёжь и старое поколение на Кубе – разные люди. Жители 50 плюс – обожают русских и говорят на русском. Один из них – 65-летний Джулио, который пять лет учился в московском вузе, изучая энергетику, и заставший Олимпиаду-80. В родной Гаване он много лет работает гидом.

«Мы любим русских, вы похожи на нас, вы многое прошли, – тщательно подбирая слова, откровенничает он, пока мы мчим на экскурсию в Гавану. – И ваш Путин всё делает правильно в ситуации с Украиной, мы его поддерживаем. Если бы он не начал операцию – американцы бы вас начали зажимать. Как и нас. Вы сильные, вы победите!»

В Гаване Джулио показывает нам красивый отель на набережной – здесь в своё время останавливались российский президент и другие главы государств.

«А вон там находится американское посольство, – машет он рукой в противоположную сторону. – Вот мы сейчас стоим к нему спиной, давайте так и останемся стоять!» – шутит гид.

Но, как говорит кубинец, «люди ни при чём».

«Всё дело в геополитике и во власти, – рассуждает Джулио. – Американское правительство просто очень много на себя берёт и вмешивается в жизнь других стран, это неправильно!»

Обсуждать политику своей страны кубинцы не готовы. Они рады тому, что есть. Несмотря на средние зарплаты в 3000 рублей и продуктовые талоны, на которые раз в месяц им выдают крупы, а детям до 3 лет – молоко. Всё остальное – мясо, одежду и бытовую химию – приходится покупать на чёрном рынке за баснословные деньги. Но они и правда не жалуются, и от этого у нас на отдыхе не раз щемило сердце. Да, они прекрасно понимают, что доллар-два чаевых для туристов – не деньги. Но никогда их не просили, как в той же Турции. «Спасибо!» – искренне улыбались и бармены, и уборщицы оставленному доллару, шоколадке или недорогой косметике.

«Да, кубинцы бедные, но всё у нас хорошо! – заверял нас администратор отеля Эмилио, отучившийся на адвоката и знающий четыре языка. – Пока есть вы, туристы, у нас всё нормально. Так что приезжайте к нам, возвращайтесь, мы вас всегда ждём».

Мы пообещали, что обязательно это сделаем.