Куда поехать на отдых всей семьей

Для россиян наступает сезон отпусков, а это значит, что пора планировать свои путешествия. Турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил самые интересные исторические места планеты, куда стоит поехать на отдых всей семьей.

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Турция

— В первую очередь, я хотел бы рассказать про Турцию, поскольку это наиболее популярное у россиян направление для путешествия летом. 70 процентов выездов за границу приходится именно сюда. Здесь, конечно, много мест для любителей истории. Это Эгейское побережье — такие курорты как Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан. Эта часть Турции была и частью Римской империи, и находилась в составе Греции, — рассказал Гажиенко.

Есть проехать по маршруту Демре — Мира — Кекова, отметил турагент, то можно за один день увидеть и развалины древней ликийской столицы, и церковь Святого Николая, и древний затонувший античный город, который называют «турецкой Атлантидой».

В древнем Эфесе открыты для посещений развалины храма Артемиды, который называют одним из семи чудес света. А в удивительной Каппадокии можно увидеть целые скальные города, прокатившись над ними на воздушном шаре.

Китай

Если говорить о самых знаменитых исторических местах, то это, безусловно, Великая Китайская стена.

— Про существование этого сооружения знают, наверное, даже маленькие дети. И им здесь будет интересно побывать. Причем сейчас идут разговоры, что Великую Китайскую стену закрывают на долгое время на реставрацию, поэтому есть смысл съездить туда сейчас, пока есть такая возможность, — уточнил эксперт.

Но и помимо Великой Китайской стены в окрестностях Пекина, Шанхая есть очень много исторических достопримечательностей на любой вкус. Китайская цивилизация одна из древних в мире, поэтому для изучения всех мест не хватит и несколько поездок. Это и Запретный город, и Терракотовая армия, и дворец Потала, и Летний дворец императора.

Италия

Тем, кто готов получать «шенген» и лететь в Европу с пересадками, можно посоветовать отправиться в Италию. Здесь любой город — музей под открытым небом. В каждом из них множество дворцов и древних храмов.

— Но жемчужиной Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь жили и творили самые знаменитые итальянские художники — от Леонардо да Винчи до Рафаэля и Микеланджело, — добавил турагент.

Камбоджа

Если вы отправились на отдых в Таиланд, то можно на 2–3 дня заехать в соседнюю Камбоджу. Здесь находится удивительный древний Ангкор Ват. Когда-то это был самый большой доиндустриальный город планеты, но сегодня от него сохранились только храмовые постройки, рассказал Гажиенко.