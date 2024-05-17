Туры из Москвы на Шри-Ланку предлагаются дешевле авиабилетов

Полетную программу из Москвы на Шри-Ланку в начавшемся летнем сезоне сохранил только туроператор Библио-Глобус – на бортах «Аэрофлота», своего стратегического партнера по авиаперевозке. Частота рейсов из российской столицы в Коломбо сокращена, если в зимнем расписании они выполнялись трижды в неделю, то теперь дважды, до октября – месяца, с которого интенсивность вылетов на направлении может увеличиться до пяти в неделю, не исключили в компании.

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Зимние чартерные программы на Шри-Ланку завершили Anex и Fun&Sun. У первого были рейсы из Москвы в Коломбо на AZUR air, у второго до 14 мая – в аэропорт Маттала города Хамбантота на юге острова, места на бортах авиакомпании Red Wings туроператор делил с Anex.

Как пояснили в Fun&Sun, компания продолжает продавать туры на Шри-Ланку на летние даты, но в GDS-формате, турпакеты предлагаются на регулярных рейсах, в том числе иностранных перевозчиков, которые летают в Коломбо со стыковкой. Так же поступают и другие туроператоры, например, «Пантеон». По словам гендиректора компании Анатолия Гаркушина, в глобальных системах дистрибуции можно приобрести билеты “Аэрофлота” по выгодным тарифам.

Лето на Шри-Ланке считается низким туристическим сезоном. Впрочем, дождливая погода характерна для юго-западной части острова, на северо-восточном побережье, где также сосредоточены курорты, осадков гораздо меньше. Но туристам приходится добираться на север более продолжительным трансфером, так как аэропорт Коломбо расположен на юге.

Туры на Шри-Ланку на ближайшие даты реально купить дешевле чем за 80 тыс. руб. на двоих. Например, турпакет на 7 ночей в гостиницу Hikka Bliss 3* на курорте Хиккадува с вылетом из Москвы «Аэрофлотом» 19 мая стоит 78,5 тыс. руб. (цена и наличие актуальны по состоянию на 14:00 17 мая. – Ред.). Это дешевле, чем авиабилеты нацперевозчика Москва – Коломбо – Москва на даты тура, сейчас их реально можно приобрести за 53 тыс. руб., т. е. 106 тыс. руб. за двоих.

Доступные цены на ближайшие даты, вероятно, объясняются некоторым спадом спроса, который традиционно наблюдается после майских праздников. Кроме того, по низким тарифам обычно продается незначительная часть туров – туроператоры реализуют остатки мест на авиарейсах.