Мьянма готовится принять «гурманов» из России

Мьянма больше подойдет туристическим гурманам, которым интересно посмотреть уникальную природу, рассказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Мьянма очень интересное направление для туризма, где есть чему впечатлиться, поэтому безвизовый режим будет полезен, рассказал в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Мьянма очень интересное направление для туризма, где есть чему впечатлиться, поэтому безвизовый режим будет полезен, рассказал в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Также среди наиболее интересных стран для России, с которыми могут отменить безвизовый режим, он отметил Саудовскую Аравию и Малайзию.

Ранее замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что Мьянма является одним из приоритетных направлений для туризма в ближайшее время. Уже есть договорённость, что соглашение об отмене туристических виз будет подписано на полях Восточного экономического форума в сентябре. Также Минэкономразвития сообщали, что Россия работает над отменой туристических виз для граждан Бахрейна, Кувейта, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии.

Генеральный директор «Арт-тур» считает, что Мьянма прекрасное направление, способное удивить искушенного туриста.

«Страна прекрасная. У нас даже были прямые рейсы этой зимой, но мало. Мьянма не так сильно раскручена, это не массовое направление, так как инфраструктура еще слаборазвитая. Мьянма больше интересна для путешествий. Особенно потрясает Баган - это такой город на большой равнине, где стоит тысяча пагод. Туристы приезжают туда посмотреть на эти пагоды, на закат, который отражается в этих золотистых куполах. Плюс воздушные шары там периодически летают. Фотографии получаются про супер! Ну и Мандалай, который считается тоже священным местом для буддистов, туда ездят много паломников. Это одна из тех стран, куда ты приезжаешь и твои впечатления превосходят ожидания», - отметил Арутюнов.

Он подчеркнул, что это туристическое направление подойдет не всем, так как гостиничная сфера еще не сильно развита.

«В Янгоне (столица Мьянмы) всего пару гостиниц, которые можно предложить нашим требовательным туристам. Как правило, люди которые выбирают это направление - это не те, которые выезжают раз в год в пятизвездочный отель Турции к морю. Это больше туристические гурманы, которым интересно посмотреть уникальную природу и культуру Мьянмы», - рассказал Арутюнян.

Саудовской Аравии тоже есть чем удивить российских туристов.

«Прежде всего это Саудовская Аравия. Виза, которая есть сейчас стоит больше $100. Во-вторых, это священная земля для мусульман, которых у нас в стране около 20-30 млн человек. Поэтому по всем мусульманским канонам любой мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество на святую землю. И самое главное, там сейчас строятся два ошеломляющих курорта - «Red Sea project» и Neom». «Neom» это вообще будет Шарм-эль-Шейх версия 5.0. Помимо этого, там идет активная либерализация, поэтому мы ожидаем, что в обозримом будущем там появятся совместные пляжи и даже, возможно, алкоголь. Еще интересна Малайзия. Я был недавно в Казани на форуме «Россия – Исламский мир», и там была сессия с Малайзией. Малайцы думают о прямом сообщении и пообещали денег на рекламное направление в России. Такие вещи нам нужны, потому что не все знают, что в Малайзии можно тоже неплохо отдохнуть», - поделился он.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка с 1 июня введет платные визы для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что туристическая виза туда обойдется в $102,5 или 9400 рублей по текущему курсу Центробанка, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».