Жители Калининграда не смогут отдохнуть в Турции
Поездки в Турцию стали недоступны для жителей Калининграда из-за запрета на полеты турецких авиакомпаний над территориями некоторых европейских государств.
Официальные представители АТОР сообщили об этой ситуации. Corendon Airlines, третья по счету авиакомпания, объявила об отмене полетов из этого российского региона в Анталью. Подобные проблемы возникли и с другими авиаперевозчиками Турции.
По словам представителей АТОР, из-за радикально русофобски настроенных государств, таких как Польша и Литва, Калининградская область оказалась "зажатой" между ними, что привело к запрету на полеты турецких авиакомпаний с российскими пассажирами над странами Европейского союза.
Людей, которые уже забронировали туры, предупредили о необходимости перебронировать их или получить возврат денежных средств.