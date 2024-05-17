Жители Калининграда не смогут отдохнуть в Турции

Поездки в Турцию стали недоступны для жителей Калининграда из-за запрета на полеты турецких авиакомпаний над территориями некоторых европейских государств.

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Официальные представители АТОР сообщили об этой ситуации. Corendon Airlines, третья по счету авиакомпания, объявила об отмене полетов из этого российского региона в Анталью. Подобные проблемы возникли и с другими авиаперевозчиками Турции.

По словам представителей АТОР, из-за радикально русофобски настроенных государств, таких как Польша и Литва, Калининградская область оказалась "зажатой" между ними, что привело к запрету на полеты турецких авиакомпаний с российскими пассажирами над странами Европейского союза.

Людей, которые уже забронировали туры, предупредили о необходимости перебронировать их или получить возврат денежных средств.