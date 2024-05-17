Прямыми рейсами из России можно попасть на «вьетнамский экспресс»
Между Нячангом и Куай Нхоном начал курсировать туристический поезд класса люкс.
Он отправляется из курортного города Дананг вдоль морского побережья. Его запустил местный гигант гостиничного бизнеса Anantara.
Туристам предлагаются эксклюзивные поездки с потрясающими видами на морское побережье. В поезде имеются шесть отдельных купе на два человека и бар-ресторан, где можно отведать блюда национальной вьетнамской кухни.
Несмотря на то, что стоимость поездки в перерасчете на русские деньги составляет порядка 40 тысяч рублей, это того стоит, уверяют организаторы данного турмашрута.
Он рассчитан на 4,5 часа, главная особенность поезда – вид из окна. Горные районы сменяют рисовые террасы, на смену последним приходят пруды с лотосами. Ну и, конечно же, нескончаемые просторы моря.
Новый маршрут могут опробовать и российские туристы – во Вьетнам возобновились прямые рейсы из столицы РФ, сообщает www.tourprom.ru.
Уточняется, что прямые чартеры до Начанга и других курортных зон этой азиатской страны могут открыться уже в этом году.
Ранее сообщалось, что Египет идет на новый рекорд по наплыву туристов.