Прямыми рейсами из России можно попасть на «вьетнамский экспресс»

Между Нячангом и Куай Нхоном начал курсировать туристический поезд класса люкс.

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Он отправляется из курортного города Дананг вдоль морского побережья. Его запустил местный гигант гостиничного бизнеса Anantara.

Туристам предлагаются эксклюзивные поездки с потрясающими видами на морское побережье. В поезде имеются шесть отдельных купе на два человека и бар-ресторан, где можно отведать блюда национальной вьетнамской кухни.

Несмотря на то, что стоимость поездки в перерасчете на русские деньги составляет порядка 40 тысяч рублей, это того стоит, уверяют организаторы данного турмашрута.

Он рассчитан на 4,5 часа, главная особенность поезда – вид из окна. Горные районы сменяют рисовые террасы, на смену последним приходят пруды с лотосами. Ну и, конечно же, нескончаемые просторы моря.

Новый маршрут могут опробовать и российские туристы – во Вьетнам возобновились прямые рейсы из столицы РФ, сообщает www.tourprom.ru.

Уточняется, что прямые чартеры до Начанга и других курортных зон этой азиатской страны могут открыться уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Египет идет на новый рекорд по наплыву туристов.