В России рассказали о планах ввести безвиз с Мьянмой

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал о планах подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой осенью 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

© UNPLASH

Во время международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Вахруков назвал Мьянму одним из приоритетов России. Замминистра подчеркнул, что страны уже договорились подписать соглашение об отмене туристических виз. Это произойдет в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Также Россия работает над отменой виз для граждан Бахрейна, Кувейта, Малайзии, Омана и Саудовской Аравии. Вахруков объяснил, что Минэкономразвития - регулятор в сфере туризма, поэтому ведомство заинтересовано во взаимной отмене виз с максимальным количеством стран.

Вахруков подчеркнул, что Россия уже подготовила соглашения об отмене визовых режимов и передала их странам-партнерам. Сейчас идет активная работа над этими документами за рубежом, заключил замминистра.

Ранее глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин рассказал, что Россия стремится ввести безвиз со всеми странами Латинской Америки. В сентябре 2023 года он сообщил, что уже ведется согласование отмены виз с этими государствами.