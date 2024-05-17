Третий авиаперевозчик запустил перелеты из Владивостока в Пекин

Международный аэропорт Владивосток открыл прямые рейсы из дальневосточной столицы в Пекин авиакомпании «Уральские авиалинии». Это третий авиаперевозчик, запустивший авиаперелеты в данном направлении. В столицу Китая из Владивостока также летают самолеты «Авроры» и S7 Airlines.

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, прямые регулярные рейсы между Владивостоком и Пекином будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320 три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.

Путешественники смогут достичь китайской столицы за 2 часа 40 минут. Принимать гостей будет новый китайский аэропорт Дасин.

Сейчас пассажирам, вылетающим из аэропорта Владивостока доступны регулярные рейсы в Китай по таким направлениям как Пекин, Харбин, Шанхай, Далянь и Яньцзи.

Напомним, в скором времени будет запущен регулярный рейс из Благовещенска в китайский Харбин. Новое направление будет обслуживать авиакомпания IRAERO.