Востребованность зарубежных направлений у россиян выросла на 35%

Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, которая занимает до 50% всех продаж и предпочтений, заявил НСН Дмитрий Горин.

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В топе стран для путешествий у россиян Турция, ОАЭ и Таиланд, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Из зарубежных направлений у российских туристов особенно популярна Япония - спрос на это направление вырос почти в шесть раз. Япония вошла в топ-10 востребованных направлений на июнь.

«Популярность зарубежных путешествий у россиян в принципе восстанавливается. Это все подтверждает статистика авиакомпаний, которая фиксирует рост востребованности зарубежных направлений на 28-35%. Динамика международных путешествий зачастую опережает динамику внутренних путешествий. Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, которая занимает до 50% всех продаж и предпочтений. Также в топе ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет, Куба. Это страны, с которыми есть прямое авиасообщение или возможность транзитного перелета. Плюс в этих странах присутствуют пакетные предложения туроператоров», - сказал собеседник НСН.

По его словам, Япония находится в списке стран, куда восстанавливается турпоток из России.

«Если говорить о странах с более сложной логистикой, то стоит отметить, что в этих странах есть возможность интересных и уникальных экскурсионных программ - культурных, образовательных, исторических, гастрономических. Япония – круглогодичное направление, которое находится в списке стран, куда восстанавливается турпоток из России. Кроме того, в Японию появились групповые заезды. Цена путешествия зависит от курса валют, он сейчас довольно стабилен. Если брать тур, то 50-70% его стоимости составляет авиаперелет», - отметил Горин.

Ранее Горин рассказал, что Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, отмечает «Радиоточка НСН».