$90.92-0.3398.90+0.07
Почта

РСТ: Востребованность зарубежных направлений у россиян выросла на 35%

Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, которая занимает до 50% всех продаж и предпочтений, заявил НСН Дмитрий Горин.

Востребованность зарубежных направлений у россиян выросла на 35%
© Unsplash

В топе стран для путешествий у россиян Турция, ОАЭ и Таиланд, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Из зарубежных направлений у российских туристов особенно популярна Япония - спрос на это направление вырос почти в шесть раз. Япония вошла в топ-10 востребованных направлений на июнь.

«Популярность зарубежных путешествий у россиян в принципе восстанавливается. Это все подтверждает статистика авиакомпаний, которая фиксирует рост востребованности зарубежных направлений на 28-35%. Динамика международных путешествий зачастую опережает динамику внутренних путешествий. Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, которая занимает до 50% всех продаж и предпочтений. Также в топе ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет, Куба. Это страны, с которыми есть прямое авиасообщение или возможность транзитного перелета. Плюс в этих странах присутствуют пакетные предложения туроператоров», - сказал собеседник НСН.

По его словам, Япония находится в списке стран, куда восстанавливается турпоток из России.

«Если говорить о странах с более сложной логистикой, то стоит отметить, что в этих странах есть возможность интересных и уникальных экскурсионных программ - культурных, образовательных, исторических, гастрономических. Япония – круглогодичное направление, которое находится в списке стран, куда восстанавливается турпоток из России. Кроме того, в Японию появились групповые заезды. Цена путешествия зависит от курса валют, он сейчас довольно стабилен. Если брать тур, то 50-70% его стоимости составляет авиаперелет», - отметил Горин.

Ранее Горин рассказал, что Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, отмечает «Радиоточка НСН».

Отдых за границей
Дмитрий Горин
Российский союз туриндустрии