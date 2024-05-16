Пермь без П в заграннике сорвала отдых туриста в Турции

Турист из Перми не смог отправиться на отдых в Анталью из-за неправильного написания города в загранпаспорте. Мужчина не только не улетел в Турцию, но и вынужден был несколько часов потратить на объяснения с пограничниками, сообщает портал 59.ru.

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Алексей планировал лететь на отдых в четверг рейсом AZUR air из Большого Савино. Мужчина прошел регистрицию, сдал багаж и отправился на паспортный контроль. Однако там выяснилось, что в документе у туриста в графе «место рождения» написано «Г.ЕРМЬ».

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Потерявшаяся буква П настолько заинтересовала пограничников, что несостоявшегося пассажира сразу задержали и проводили в отдельную комнату, где он около 4 часов давал объяснения. Мужчина даже вызвал полицию, но и это не помогло.

«Отношение как к преступнику. В туалет двое полицейских водили. А я просто хотел улететь в Турцию», – пояснил он.

По словам Алексея, об опечатке в паспорте он знал, но пересечению границы это не мешало. Ранее пермяк летал с этим документом в Таиланд из Москвы. Тогда пограничники в Шереметьево тоже обратили внимание на пропущенную букву в паспорте, но вылет разрешили. А вот в Большом Савино загранник у Алексея все-таки отобрали и отправили делать новый.

Отметим, что мужчина не планирует обращаться с претензией к туроператору для возврата хотя бы части денежных средств за тур. Он изучил информацию о похожих случаях и пришел к выводу, что даже суд не встанет на его сторону. А подобных инцидентов действительно достаточно. С прошлого года пограничники стали пристальней изучать загранпаспорта туристов. И если раньше на опечатки периодически закрывали глаза, то теперь любая ошибка в документе может привести к срыву отдыха.