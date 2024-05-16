Туристы в регионах не заметили снижения цен на туры в Турцию

В российских регионах после майских праздников турагенты не наблюдают значительного спада цен на туры в Турцию. В ряде случаев прайсы даже выросли. Об этом редакции TourDom.ru сообщили представители розницы.

В Новосибирске тарифы на туры во многие отели Анталийского побережья с прямым вылетом из аэропорта Толмачево зачастую остались прежними.

«Мониторили цены на 5*-ный отель в Манавгате на 11 ночей с моими постоянными клиентами, – говорит Наталья Балясова (турагентство «Слетай.ру»). – До праздников тур на семью с вылетом 17 мая стоил около 225–230 тыс. руб., ближе к дате отправления стоимость опустилась до 220 тыс., то есть незначительно».

Можно найти примеры повысившихся тарифов. Например, по данным систем бронирования, тур на 10 ночей в Seven Seas Hotel Life с вылетом из Толмачево 18 мая стал дороже по сравнению с началом февраля. Тогда он стоил 253 тыс. руб. на двоих, сейчас – 264 тыс.

В Перми, по наблюдениям специалистов, прайсы тоже поднялись.

«В апреле продали недельный тур с вылетом в Анталью 25 мая за 160 тыс. руб. на двоих. Посмотрела, сейчас аналогичный тур на ту же дату заезда стоит 190 тыс.», – рассказала Вера Волегова (турагентство «Креа-Тур»).

В Санкт-Петербурге другая картина. Данные агрегаторов говорят о том, что стоимость туров с прямым вылетом в Анталью из Пулково снизилась в среднем на 20–30% или осталась на том же уровне. Рассматриваем заезды в ближайшие даты.

«Особенно заметно падение прайсов на коротких поездках, на 6–8 ночей, – утверждает турагент Мария Шекер.

Она приводит примеры. Тур на 6 ночей с отправлением в конце мая и размещением в Serra Garden 4* можно забронировать за 116 тыс. руб. на двоих, в Fun Sun Family Life Belek 5* – за 124 тыс. руб.

Но туры и на более длительный срок после майских тоже стали доступнее. В частности, турпакет на 10 ночей с вылетом из Петербурга 18 мая и проживанием в Crystal Admiral Resort Suites & Spa 5* в Сиде предлагается за 173 тыс. руб. на двоих. Месяц назад покупка этого же тура обошлась бы в 243 тыс., то есть на треть дороже.

Ранее TourDom.ru писал, что цены на туры в Турцию с вылетом из Москвы после майских праздников снизились в среднем на треть.