Бали-2024: как отдохнуть на курортах тропического острова

Для тех, кто планирует отдых на Бали, редакция обобщила информацию по визовым правилам в Индонезии и уточнила, сколько стоит авиаперелет и с какими деньгами собираться в дорогу.

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Только с визой

Виза в Индонезию на 30 дней стоит 500 тыс. индонезийских рупий (2,8 тыс. руб.; 1 руб. – 176 рупий). Самый простой способ – получить визовую марку VoA по прибытии в аэропорт. В специальном киоске перед паспортным контролем ее приобретают за наличные доллары или евро.

Другой вариант – онлайн-разрешение e-VoA. На портале иммиграционной службы также оформляют визы на 60 дней, что в 3 раза дороже. Российские банковские карты для оплаты не принимают. Туроператоры нередко предлагают помощь в этом вопросе при покупке турпакетов.

По правилам для въезда на Бали нужен загранпаспорт со сроком действия от полугода. У туриста могут потребовать билет на выезд из страны и бронь отеля. Некоторые авиакомпании даже отказывают без этих документов в регистрации на рейсы в Индонезию.

В аэропорту Денпансара установили стойки автоматизированной системы погранконтроля: для прохода через Auto Gates необходим 10-летний паспорт с биометрией и электронная виза. При этом отметок в заграннике о пересечении границы не будет.

В соцсетях туристы делятся опытом, например, что имели билеты на вылет из страны через 60 дней при месячной визе, хотя дата отъезда не должна превышать разрешенного срока пребывания. При оверстее предусмотрен штраф – 1 млн индонезийских рупий за каждый день. Также среди наказаний – депортация и запрет на повторный приезд.

Кроме приобретения визы, на Бали есть налог в 150 тыс. рупий с каждого приезжего – его начали взимать с февраля. Способов оплаты два – на специальной стойке в аэропорту Денпасара или онлайн. Для россиян при этом та же проблема – невозможность использовать отечественные банковские карты.

При прохождении границы подтверждение об уплате регионального туристического налога не спрашивают. Поэтому на острове создали спецподразделение полиции, поручив патрулям проверять наличие чеков с QR-кодом у туристов в курортных зонах.

Медицинская страховка на Бали не является обязательной. Однако лечение не дешевое, и полис за несколько тысяч рублей позволит сэкономить значительно больше при непредвиденных обстоятельствах.

Авиаперелет – с пересадкой

Прямой перелет на Бали из России обещали восстановить в авиакомпании «Аэрофлот» после согласований техусловий с местными властями. Пока же на остров добираются со стыковками в ОАЭ, Китае, Турции и других странах. В частности, для своих клиентов туроператоры PAC Group и ITM group взяли блоки мест из Москвы в Денпасар на рейсах Qatar Airways через Доху.

Катарская авиакомпания летит из Шереметьево. На сайте по бронированию стоимость билетов, например, с вылетом 15 июня и возвращением 29-го числа – 150 тыс. руб. с багажом. На дорогу запланировано 19 часов туда и сутки на путь домой.

Из Домодедово на Бали есть билеты на рейсы авиакомпании Emirates с пересадкой в Дубае за 195 тыс. руб. А из Внуково – с Turkish Airlines через Стамбул за 185 тыс. руб. У обоих перевозчиков в дороге придется провести по 19 и 18 часов туда-назад.

На эти же даты China Southern Airlines предлагает перелеты Шереметьево – Гуанчжоу – Денпасар. Цена одного кресла в оба конца была в 2 раза меньше – 82 тыс. руб. с багажом. В пути – 21 час туда и почти сутки – обратно.

Есть и другие маршруты. Несколько дешевле можно подобрать билеты с 2 пересадками и сменой авиакомпаний.

UnionPay на Бали

Карты UnionPay на Бали и всей Индонезии принимают в большинстве торговых точек и банкоматов. На сайте платежной системы отмечено, что наличные выдают АТМ банков Mandiri, BCA, BRI и Bank Sinarmas. Комиссию за обслуживание берут как эмитент карты, так и индонезийские банки.

Туристы из России в пабликах сообщили, что они используют пластик, выпущенный Газпромбанком, Россельхозбанком и Примсоцбанком. Все зависит от наличия в отелях, ресторанах и магазинах нужного банковского терминала.

Среди советов – иметь при себе наличную валюту. При этом в чатах напоминают, что в обменниках берут комиссию при конвертации тех же долларов в рупии. И если возможно платить картой UnionPay, то разница от полученных наличных и безналом – незначительная. Также на острове есть менялы, принимающие переводом на свои российские карты безналичные рубли и отдающие за это кеш в местных дензнаках.

Ранее «ТурДом» писал, что на Бали туристы могут пожаловаться на качество отдыха, так и наоборот – местных активистов призвали приглядывать за поведением гостей. Среди новых законов – запрет на размещение в соцсетях и СМИ информации, нарушающей приличия: под определение попадает как критика отдыхающими тех же отелей, так и фото с обнаженкой.