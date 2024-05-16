Маврикий остается в сфере внимания

Несмотря на прекращение прямых рейсов «Аэрофлота» на Маврикий, это направление остается в фокусе внимания турбизнеса – специалисты считают, что летать на остров россияне продолжат, используя стыковочные рейсы, и предстоящим летом, когда на Маврикии наступает «низкий» сезон. Об этом говорили на бизнес-завтраке для турагентств в посольстве Маврикия. Его совместно организовали туроператор PAC Group, Управление по туризму республики и авиакомпания Emirates.

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Прошедшая зима стала рекордной с точки зрения популярности Маврикия – с января по март на острове побывало 14 393 гостя из России – столько же, сколько за весь прошлый год. Вполне возможно, что это не предел – отдыхать на Маврикии можно и летом.

Представитель Управления по туризму этой страны Елизавета Огурцова перечислила аргументы, среди которых первый – это климат, способствующий круглогодичному пляжному отдыху. С мая-июня по октябрь на острове наступает «маврикийская зима», но для россиян она не страшна. На улице днем +22…+28 °С, а в океане +22…+25. На юге и востоке острова на побережье может быть ветрено, поэтому туристам стоит предпочесть для отдыха северо-западную и северную части острова, которые обращены к экватору и отличаются более мягким микроклиматом. Кроме того, Елизавета Огурцова посоветовала почитать отзывы о пляжах и на всякий случай захватить специальные тапочки, так как может встречаться коралловая крошка. Большой плюс, что Маврикий окружен рифом полностью, так что волн или опасных хищников в прибрежных водах нет.

Как было сказано на презентации, межсезонье отлично подходит для знакомства с достопримечательностями острова. Ими Маврикий изобилует. Можно, например, посетить город Порт-Луи, а за его пределами посмотреть на семицветные земли Шамареля, проехаться по колониальным усадьбам плантаторов и продегустировать местный ром. Активным туристам нравится хайкинг на живописной горе Ле Морн, входящей в список ЮНЕСКО, кайтсерфинг, дайвинг, гольф. Любители животных могут увидеть китов, которые приплывают к Маврикию как раз в летние месяцы и уходят в октябре. В парке Касела (Casela) для туристов организуют сафари и даже совместные завтраки с жирафами – это особенно нравится детям.

С большим вниманием турагенты выслушали рекомендации по выбору отелей.

«Действительно, в этом году на Маврикии отдохнуло уже очень много россиян. Из-за растущего спроса на Маврикий некоторые направления даже недополучили туристов», – подтвердила популярность острова Елена Фирсова, руководитель профильного отдела туроператора PAC Group.

К презентации она подготовила подборку отелей, пользующихся максимальным спросом.

На рекомендованном летом северо-западе острова в топ продаж входят пятизвездочные Royal Palm Beachcomber, Oberoi Beach Resort Mauritius, Lux Grand Baie Resort & Residences, Trou aux Biches Beachcomber. Из «четверок» там же востребован Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa. На западе, юго-западе, юге и востоке острова есть свои хиты и нюансы. Например, JW Marriott Mauritius Resort Елена Фирсова посоветовала любителям активного отдыха, так как отель близок к горе Ле Морн. На юго-запад острова стоит отправиться и тем, кто любит красивые закаты. Елена напомнила, что сейчас отели Маврикия выпускают спецпредложения.

На вопрос корреспондента TourDom.ru, почему Маврикий остается в сфере интересов рынка-В2В, наши собеседники из числа гостей мероприятия отметили прежде всего соотношение «цена – качество». На Маврикии сосредоточено множество хороших отелей как международных, так и локальных брендов – на период низкого сезона они дают скидки и представляют специальные акции. Это позволяет оптимизировать стоимость поездок и дает турагентам аргументы, чтобы убедить клиента отправиться летом именно на Маврикий. Кроме того, для представителей розницы есть возможность получать кешбэк за бронирование туров – эту акцию для турагентов проводит туроператор PAC Group.

Еще один аргумент в пользу Маврикия летом – это комфортная перевозка Emirates со стыковкой в Дубае. Как рассказала заместитель коммерческого директора представительства Emirates Жанна Кузнецова, из Москвы ежедневно вылетает три рейса, два из которых выполняются на двухпалубном А380. Из Питера 6 раз в неделю отправляется B-777. Туристы из других городов могут воспользоваться перевозкой flydybai. Рейсы из России стыкуются с вылетами Emirates в Порт-Луи, которые дубайская авиакомпания летом выполняет дважды в день.