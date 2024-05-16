Сокращение рабочей недели в Испании обойдется туркомпаниям в €2,3 млрд в год

Сокращение рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часов будет стоит туристическим компаниям €2,35 млрд в год. Об этом говорится в отчете турассоциации Exceltur.

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По ее информации, уменьшение рабочего времени будет иметь "общие ежегодные затраты в размере €2,348 млрд для компаний в различных подсекторах, связанных с туристической деятельностью". Как пояснили в ассоциации, это обусловлено необходимостью компенсировать в ряде случаев сокращение рабочего времени. Так, в Exceltur добавили, что в 2023 году почти 94% туркомпаний представляли собой небольшие предприятия, на которых трудилось менее 10 человек.

В феврале Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании призвал правительство сократить продолжительность рабочей недели. Он предложил кабмину "срочно [начать] процесс социального диалога", в результате которого будет изменен трудовой кодекс, чтобы постепенно сократить рабочее время. Депутаты выдвинули предложение начать с установления в 2024 году максимальной продолжительности обычной рабочей недели - 38,5 часов.

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часов в 2024 году и до 37,5 часов в 2025-м. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне.