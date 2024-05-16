Количество виз США, выданных россиянам, резко сократилось

В первом квартале этого года число американских виз, выданных гражданам России, заметно сократилось. Как следует из статистики Госдепартамента США, если в январе – марте прошлого года нашим соотечественникам оформили 15 814 документов категорий B1/B2, которые принято считать туристическими, то за аналогичный период 2024-го – 13 170. Снижение, таким образом, составило около 17%. При этом в некоторые месяцы провал более существенный: например, в марте было выдано 4,2 тыс. виз, в то время как в этом же месяце год назад – более 6 тыс. То есть минус 28%.

Причины отрицательной динамики понятны. В нынешних геополитических условиях не многие наши соотечественники торопятся посещать США в качестве туристов. Те же россияне, которые все-таки решаются на путешествие, вынуждены получать визу за границей. И это задача не из простых: туристам приходится тратить немало денег на дорогу до американского консульства и на собственно визу (сбор составляет 185 долларов), нервов во время собеседования с консулом, а также времени. В частности, по данным на 15 мая, ожидать собеседования в Баку придется 23 дня, в Астане – 38, в Ереване – 101 день. К слову, американские диппредставительства в странах СНГ пользуются наибольшим спросом, поскольку в этих государствах можно находиться без визы длительное время.

При этом ожидание может окончиться безрезультатно – гарантии, что визу оформят, нет никакой. Например, в прошлом году, по данным Госдепа, в выдаче американской визы было отказано почти 40% россиянам. Как отмечала в разговоре с TourDom.ru руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт, наиболее частая причина отказа в американской визе – это подозрения в миграционных намерениях.

«Многие хотят получить В1/В2 с целью попасть в США и остаться там в надежде легализоваться. Американские консульства это хорошо понимают, мотивы заявителей становятся прозрачными, поэтому рассматривать заявления на визу в последние годы стали более тщательно», – пояснила эксперт.

Ранее мы писали, что в 2023 году за шенгенскими визами обратилось около 520 тыс. россиян – почти на 25% меньше, чем в 2022-м. При этом, согласно данным Еврокомиссии, доля отказов нашим соотечественникам в 2023-м выросла до 10,6% против 10,2% в 2022-м.