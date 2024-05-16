Испытано на себе: лайфхаки для путешествия в Беларусь

Путешествия в Беларусь для челябинцев стали еще проще: во второй половине мая из столицы Южного Урала запустят прямые рейсы в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Для поездки россиянам не нужны виза и загранпаспорт. Корреспондент «ФедералПресс» побывал в этой гостеприимной стране и теперь готов поделиться лайфхаками, испытанными на собственном опыте: цены, достопримечательности, советы и наблюдения.

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Поездка в Брест: «Вся земля – музей»

Если и собираться в туристическую поездку в Беларусь, то хотя бы на неделю, чтобы успеть посетить сразу несколько городов. Каждый из них пронизан особой, своей атмосферой. Крупные областные центры равноудалены от Минска, до каждого 3–4 часа езды.

В этот раз корреспондент «ФедералПресс» отправился по местам боевой славы. Обойти стороной Брестскую крепость было невозможно: «Здесь каждый метр – свидетельство о прошлом. Здесь шли бои. Здесь вся земля – музей». Ну и куда же без прогулки по аутентичному городку? Прилететь можно в Минск, а улететь уже из Бреста – в городе проживает 340 тысяч населения и есть свой аэропорт.

Итак, 300 км от столицы по ровной дороге – и вас уже встречает огромный зубр на въезде в «Брэсцкую вобласць».

Фонарщик, казино и польские надписи: прогулка по Бресту

Даже после Великой Отечественной войны Брест сумел сохранить историческую застройку. Здания, которые были построены в конце XIX – начале XX века, по сей день стоят в центре.

От белорусского города до границы с Польшей около 60 км. Но западный дух царит тут со времен существования Брест-Литовска, который с 1921 по 1939 находился в составе Польской Республики после подписания Рижского договора. Эта страница в истории города не могла не оставить след в его архитектуре.

До сих пор при реставрации домов на фасадах находят надписи на польском и на идише. Их не закрашивают, а оставляют: sklep – «магазин», а szmary обычно переводят как «смазочный материал».

Город уютный за счет своих невысоких зданий и обилия тюльпанов (они здесь растут практически на каждой клумбе), а необычные традиции и непривычные глазу российского туриста детали делают облик Бреста индивидуальным и уникальным.

Из окна второго этажа, например, вот-вот выпрыгнет человек. Пугаться не стоит, это всего лишь манекен любовника. Дело в том, что на улице Кривой (нынешней улице Дзержинского) в доме № 21 когда-то проживал польский офицер Анджей со своей семьей. Его супруга Вацлава влюбилась в молодого балагура Георгия. Любовник пробирался в дом по водосточной трубе, пока муж отдыхал на первом этаже. Однажды свидание пары стало последним: Георгия застрелил Анджей, пока тот висел на трубе. Вацлава, узнав об убийстве, приняла яд на следующее утро. Памятник романтической и трагической истории решила поставить коммерческая организация, которая разместилась в этом здании. Среди местных ходит легенда, что призраки до сих пор ходят близ дома.

Брест можно смело назвать городом фонарей. Прогулка по Аллее кованых фонарей может затянуться надолго: каждый уникален. Их установкой занимались местные организации и предприятия. Улица Гоголя расположена перпендикулярно главной пешеходной улице.

Знакомьтесь, фонарщик, Виктор Петрович Кирисюк. На протяжении 15 лет он ежедневно надевает мундир, берет лестницу и выходит на улицу Советскую, чтобы зажечь 17 керосиновых фонарей. А утром непременно их гасит. Выходных и отпуска у него не бывает: за все время он пропустил всего два дня – уезжал на награждение в Минск.

Городской старожил трудоустроен электромонтером, но туристы считают его самым настоящим волшебником: если потереть пуговицу на его груди, желание обязательно сбудется. Он и правда похож на героя сказок.

Однако для исполнения мечты потребуются усилия: среди конкурентов – сотни туристов, которые собираются посмотреть на целое представление и целеустремленно пробираются сквозь толпу к заветной пуговице. Каждый день на центральной улице яблоку негде упасть. Особой удачей считается возможность забронировать место в кафе «Фонарь» на проспекте Машерова 50/2. Это заведение особенное, ведь Виктор Петрович приходит сюда каждый день, чтобы зажечь огромный фонарь, который стоит прямо среди столиков.

На улице стоят специальные часы, по которым можно узнать, во сколько сегодня зажгут фонари. Например, зимой – около 17:00, а в летний период – в районе 22:00.

Ну а после представления уходить стоит не сразу. В центре собираются туристы из разных уголков России, Беларуси и даже мира и слушают уличных музыкантов.

Есть еще одна особенность: красочные вывески «Казино» находятся на каждом шагу. Ночью они загораются разноцветными огнями и еще больше привлекают внимание туристов. Иногда кажется, что ты идешь не по ночным улицам Бреста или Минска, а по центру Лас-Вегаса. Кстати, белорусы не часто посещают такие места. В заведения приходят в основном гости страны. Среди любителей азартных игр в Беларуси – в основном россияне.

На улицах стерильная чистота. Мусор здесь убирают и осуждают тех, кто все-таки не донес его до урны. Но вот странность: урн здесь не так уж и много, и приходится поднапрячься, чтобы найти их, особенно в центре. Из примечательного – здесь практически нет мигрантов. А еще в толпе людей замечаешь, что представители мужского пола уделяют внимание своему внешнему виду не меньше девушек. А иногда кажется, что даже больше.

Брестская крепость: символ мужества и сопротивления во время Второй мировой войны

На главном входе – врезанный в крепостной вал железобетонный параллелепипед с пятиконечной звездой. Из громкоговорителя доносится голос Левитана и его сообщение о нападении фашистской Германии на СССР. Человеческий голос сменяется песней «Священная война» и звуками боя.

Удар немецких войск крепость приняла одной из первых. Буквально в 300 метрах за рекой Мухавец начинается граница с Польшей.

«Мужество» является центральной фигурой комплекса, его высота достигает 33,5 метра: напряженное лицо будто высечено прямо из скалы. На тыльной стороне изображены фигуры бойцов, которые повествуют о событиях войны. А рядом стометровый штык-обелиск символизирует победу над врагом.

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» – гласит надпись на стене казармы.

Брестскую крепость немецкие захватчики планировали взять за несколько часов, однако ее оборона продолжалась около месяца. Монумент «Жажда» символизирует несломленную волю тех, кто выстоял в ожесточенном сопротивлении. Внутри не было еды, лекарств, воды. Солдат смотрит в сторону реки и пытается зачерпнуть воды под градом фашистских пуль. Подступы к реке ночью освещали прожекторами и при любой попытке добыть жизненно важную влагу открывали огонь.

У Главного монумента горит Вечный огонь Славы. На площадке у пламени надпись: «Стояли насмерть. Слава героям». Ежедневно здесь несут почетную вахту Поста Памяти. Здесь, в братской могиле, похоронены около 270 бойцов, чьи имена получилось восстановить. Остальные покоятся под надписью «Неизвестный». До сих пор человеческие останки находят на территории крепости. В 2023 году удалось найти 8 человек, но ни одно имя так и не удалось узнать.

На момент нападения в крепости находилось около 8 тысяч человек вместе с женщинами и детьми, так как в гарнизоне жили целыми семьями – их укрывали в подвалах. С тех пор сохранились личные вещи осажденных, они хранятся в музее обороны, открытом в 50-е годы. Помимо этого, частью экспозиций являются документы, письма и фото тех трагических лет войны.

В 2014 году открылся новый музей на антивоенную тематику. «Музей войны – территория мира» повествует о том, какой была повседневная жизнь до нападения фашистских захватчиков.

В выходной в крепости было традиционно много туристов. Однако количество людей, которые направлялись в сторону мемориального комплекса, все-таки превышало ожидаемую цифру. Что этот день для жителей Бреста особенный, стало понятно сразу. Школьницы с огромными белыми бантами бежали в сторону главного монумента «Мужество».

Построение, представление… и подростки строевым шагом под строгим взглядом жюри маршировали и запевали песни военных лет. Это был массовый смотр воспитанников кадетских классов белорусских силовых ведомств. На праздник приходили целыми семьями.

Одна из них привлекла особое внимание всех гостей мероприятия – в коляске сидела маленькая Алиса с розовой соской, но в форме пограничных войск. Ее отец – пограничник, а брат участвовал в конкурсе.

Экспресс-тур в старину: музейный комплекс «Дудутки»

Для быстрого погружения в народные исторические ремесла Беларуси машины времени не нужно. Нужна просто машина. Или экскурсионный автобус. В 40 километрах к югу от Минска, рядом с деревней Дудичи, находится музей «Дудутки».

Исследователи предположили, что именно в этом месте проходила сухопутная дорога, которая вела к Полоцку. Дудутки упоминаются в поэме «Слово о полку Игореве»: Всеслав Чародей, узнав об осаде древнего Менска (Минска) «волком проскакал до Немиги с Дудуток».

Несмотря на то, что сам комплекс новодел, история места относит нас в середину XVIII века, когда семейство Ельских пригласило в деревню Дудичи 20 немецких умельцев, которые и обучали местных ремеслам. К 1800 году усадьба включала, помимо мастерских и усадебного дома, деревянную церковь, мельницу, три корчмы, сад, оранжерею, небольшой кожевенный завод.

На основе сохранившихся данных создатели музея попытались восстановить подобное закрытое хозяйство. Комплекс основал журналист-предприниматель Евгений Будинас. Изначально никаких планов по созданию музея не было. Бизнесмен просто выкупил около 160 гектаров территории с целью ведения сельского хозяйства. А потом нашли фундамент усадьбы, и началась уже другая история.

Мельницу предприниматель выкупил за два ведра самогона в 90-е годы. Ее построили в начале XX века братья Поляковы в деревне Березовка. Во времена коллективизации их сослали в Сибирь, посчитав зажиточными. А мельница перешла во владение колхоза. В свои лучшие годы она могла перемолоть 100 килограммов зерна за пять минут.

Путешествие в древность начинается именно с посещения ветряной мельницы. Рядом находится дом мельника, где воссоздали убранство настоящей крестьянской избы. В ее дальней части – красный угол, где стоят иконы. Здесь же думали над своим поведением провинившиеся дети. Раньше считалось, что именно в этом углу происходят разговоры с Богом, и отсюда ребенок выходит уже другим человеком. Есть в этой избе и поверье: кто люльку покачает, тот скоро и сам родителем станет. В доме можно отведать угощения – соленое сало и квашеную капусту, которые в «Дудутках» готовят сами. Подают их с луком: в старину считалось: кто его не ест, тот злыдень.

Производство этого самогона запрещено на территории Беларуси. Однако «Дудутки» первыми в Республике получили государственную лицензию на производство горячительного напитка. «Не спаивать нацию», – сказано в конце документа. Однако какую – так и не уточнили», – рассказывает экскурсовод.

Считается, что варить самогон белорусов еще в XV веке научили немцы. Правда, в те времена самогон использовали как лекарство для глаз. «Залить глаза» – это известное выражение берет начало с XV века, когда самогон капали в глаза как лекарство. Пить его начали позднее.

Туристы увидят изъятые у белорусов в ходе проверок разных лет самогонные аппараты. Производить нельзя, а дегустировать – пожалуйста! К столу подают бутерброды из хлеба, намазанного медом, а его уже можно закусить соленым огурцом. Сочетание непривычное, но попробовать стоит. Затем можно отправиться в кузницу, чтобы выковать вместе с мастером подкову на счастье.

В гончарной мастерской прямо на ваших глазах бесформенный кусок глины ремесленник превратит в изысканный кувшин. В Беларуси выявлено около 400 месторождений глины. «Наша страна стоит на глине. А лучше бы на нефти», – отметил мастер по керамике.

Специалист по соломоплетению рассказала, что богато страна не жила никогда, и золотом считалась простая солома. В Беларуси даже есть четыре вуза, которые готовят мастеров этого древнейшего ремесла, включенного, кстати, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Здесь на память можно купить символ семейного счастья – круг, символизирующий вечность. Самыми загадочными изделиями являются подвесные «пауки», которые вешали дома ко дню зимнего солнцестояния. Предки считали, что эти фигурки символизируют создателя, а паутины – Вселенную. Колоски для этого изделия выбирались самые лучшие. Считалось, что энергетика фигурки поможет будущему урожаю родиться.

Если захотите посетить хлебопекарню, найти ее легко: нужно идти на запах. Здесь можно угоститься хлебом из печи с домашним маслом и травяным чаем, а заодно и про древние традиции послушать.

«Не бяда, калi ў хлебе лебяда, тады бяда, калi хлеба няма!» – говорили предки.

В худшие урожайные годы его пекли из травы, картофеля, ржаной муки или даже желудей. Выпекала хлеб женщина в «бабьем куте». Готовили сразу много, но раз в неделю. На первой булке рукой размечали крест, как бы освящая всю партию. Готовить тесто в плохом настроении запрещалось, поэтому в этот день хозяйка дома ни с кем не разговаривала и молилась. А кадушку, то есть дежку, после замешивания теста мыли лишь раз в год. После каждой готовки внутри должен остаться комочек закваски на будущую партию.

В мастерской деревообработки вы не только узнаете, что заготовки из дерева назывались баклушами, но и послушаете завораживающую игру на дуде. Также можно выступить с музыкантом дуэтом, взяв в руки «флейту дождя».

Для любителей ретро-автомобилей на территории комплекса открыт музей автомобилей. Около самого входа стоит «Моргуновка», четырехколесный автомобиль-мотоколяска.

В музейном комплексе есть и конюшня. Можно прокатиться на пролетке. Маршрут недлинный: лошадь пробежит вокруг, но впечатлений хватит надолго. Цена за такое удовольствие доходит до 10 BYN.

Кстати, экскурсия с гидом и угощением обойдется в 32 BYN за человека. Для этого необходима предварительная запись. Посещение этнопарка вместе с домами ремесел удобнее в составе экскурсионной группы. Из-за большого туристического потока найти «окошки» для захода к пчеловоду, в хлебопекарню, к кузницу и к другим умельцам затруднительно. Послушать историю ремесла можно только в составе группы. Одиночным туристам, скорее всего, обширно рассказывать не будут.

Что нужно знать туристу: лайфхаки и особенности путешествия по Беларуси

Телефонная связь и интернет

Телефонные операторы предлагают подключить роуминг. Однако местные жители советуют покупать сим-карту Life и подключить тариф Tourist SIM. В него входят безлимитные мессенджеры и социальные сети и навигатор. Сим-карта стоит в районе 400 российских рублей и продается на втором этаже аэропорта.

И все-таки выгоднее и эффективнее – второй вариант. У некоторых операторов нестабильное подключение к интернету. Многие соцсети работают с перебоями, а «ВКонтакте» и вовсе не грузится.

Деньги: карты или наличка

В аэропорту можно снять наличные деньги. Они понадобятся для оплаты в крафт-магазинах или отделах с сувенирами ручной работы. Можно встать в очередь в обменный пункт, а можно снять прямо из банкомата. Минимальная сумма для снятия – 50 BYN. В переводе на наши деньги это 1500 рублей. Если снимать деньги вторым способом, банк возьмет комиссию.

Российскими картами «Мир» можно без проблем расплачиваться в любом белорусском магазине.

В кафе и ресторанах персонал ничего не слышал про оплату по QR-коду, то есть такой способ просто не существует во многих заведениях.

Еда

После долгой прогулки по белорусским улочкам и достопримечательностям даже самых голодных туристов поразят огромные порции. В столичном кафе за 18,80 BYN (около 500 русских рублей) можно заказать драники. Официант приносит большой горшок, накрытый шапкой из сметаны. Внутри находится около 30 драников с поджаркой в сливочном соусе. Вес блюда составляет более 500 граммов.

Верещака удивит даже искушенных гурманов. Редко где можно встретить такой богатый и разнообразный набор продуктов в одном блюде. В свекольном квасе повар тушит грудинку, свиные ребра, лук, шампиньоны, колбаски и добавляет к этому шедевру драники. Подается блюдо в горшочке и стоит в районе 19 BYN.

Еще одно сытное белорусское традиционное блюдо – мочанка. Оно представляет собой кусочки колбасок и ребрышек в загущенном мукой соусе. Его подают с блинами, которые и макают в этот соус.

У белорусов своя культура перекусов в дороге. Они уверены в качестве и вкусе еды, как у себя дома. На местных станциях большой ассортимент сытных перекусов, который дополняется огромным стендом с алкоголем. Да-да, его продают прямо на заправках. Кстати, в Беларуси продажа алкогольной продукции не имеет временных ограничений – его можно покупать и ночью.

Транспорт

Отличительной особенностью муниципального наземного транспорта, по словам белорусов, является его пунктуальность. Проезд на троллейбусе, автобусе, трамвае стоит 85 местных копеек. Проезд на метро в Минске стоит 27 русских рублей.

Популярный в России сервис для вызова такси развит и в Беларуси. Помимо крупногогородского транспорта, на дорогах чаще, чем в Челябинске, ездят маршрутки. От них, по словам гида, избавляться не планируют: это удобно всем. Что такое пазики, белорусы не знают и знать не хотят.

Сувениры: что, где и почем?

Вдобавок к впечатлениям можно привезти с собой сувениры. В Минске стоит заехать по адресу: проспект Независимости, 134 в Першы нацыянальны гандлевы дом – это трехэтажный торговый центр, в котором представлены только товары белорусских производителей.

На первом этаже расположились отделы минских фабрик, на втором – Могилевская и Витебская области, а на третьем можно купить товары из Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Находясь под одной крышей, турист может попробовать сразу всю Беларусь на вкус, цвет, запах и даже пощупать. Здесь можно закупиться местными продуктами: начиная от палки колбасы до шоколада, от нижнего белья до верхней одежды, от бытовых товаров до мебели.

Через дорогу огромный ТРК «Дана Молл». Однако конкуренции отечественные производители не боятся: в этих магазинах представлены товары для молодежи. По их словам, любовь к качественным отечественным вещам приходит с возрастом. Туристы едут сюда за «санкционкой»: например, ушедшие из России Zara, Bershka, PULL&BEAR и другие масс-маркеты. Цены там кусаются: за детскую футболку в масс-маркете просят 139 BYN – это 3892 русских рубля.

Если шопинг утомит, через дорогу находится Национальная библиотека Беларуси. Здесь же можно полюбоваться на город со смотровой площадки, вход на которую стоит 6 BYN – 170 русских рублей. Она открыта для посещений с 12:00 до 23:00.

В деревне «Дудутки» продают самогон, керамическую посуду, фигурки из соломы, льняную одежду, мед, хлеб – в каждом здании освоились мастера тех или иных белорусских промыслов и ремесел. Популярным сувениром из этих мест является кукла-берегиня. Наши предки верили, что она охраняет владельца. А без лица она, потому что люди боялись переселения в нее злых духов. Хозяйка нередко жаловалась кукле на мужа. В это время супруг слышал претензии и исправлялся, если хотел наладить отношения.

Если до покупки сувениров дело так и не дошло, а купить что-то на память все-таки нужно, в аэропорту Минска есть выбор. И не стоит думать, что это стоит как крыло самолета. Еще одной особенностью аэропорта стали цены в продуктовых и товарных отделах, которые ничем не отличаются от обычных магазинных в городе.

Однако стоит помнить об особенностях провоза багажа и ручной клади в самолете. Одной пассажирке пришлось подарить белорусским таможенникам банки сгущенки, бутылку самогона и банку меда.