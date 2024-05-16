Россия и КНР планируют увеличить взаимный турпоток до 2 млн поездок

Россия и Китай планируют увеличить взаимный туристический поток до 2 млн поездок в 2024 году. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе визита в КНР в составе делегации, которая сопровождает президента России Владимира Путина во время его двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику.

© РИА Новости

"В прошлом году взаимный турпоток между Россией и Китаем превысил 1,2 млн поездок. Китай - лидер среди стран дальнего зарубежья по въездному туризму. План на этот год - 2 млн взаимных поездок. Для его достижения мы со своей стороны создаем комфортные условия, в том числе для оплаты услуг и товаров в России", - сказал министр, слова которого приводят в пресс-службе МЭР.

Ранее на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление об углублении партнерства между Россией и КНР, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, стороны договорились расширять сотрудничество в области туризма, создавая благоприятные условия для увеличения количества взаимных туристических поездок.