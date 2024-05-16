РСТ: Великобритания выдает визы российским туристам

В этом году понемногу восстанавливаются международные детские турпрограммы, рассказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель комиссии по детскому отдыху РСТ и гендиректор туроператора «Диал-Тур» Татьяна Иванова. «Конечно, это не массовые программы, как раньше были Болгария и Греция, но сезон 2024 года показывает, что спрос у родителей есть», – пояснила эксперт.

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Прежде всего дети едут в учебные туры, но есть и экскурсионка. Что касается наиболее популярных направлений, то в списке – Кипр, Мальта, Дубай (в осенне-зимний период), Турция и даже Великобритания. «Англия дает визы и пользуется большим спросом у родителей», – сказала Татьяна Иванова, чем удивила модератора пресс-конференции. Он считает, что все это неспроста – Англии нужно «перековывать мозги» российским детям.

Развивать эту тему на пресс-конференции не стали. Участники отметили, что появились новые направления международного детского отдыха, в частности Китай. Осенью, возможно, туроператоры начнут предлагать детские туры в Узбекистан, вероятно экскурсионные.

Стоят поездки недешево. «Турция, к сожалению, перешла из экономсегмента в более дорогой», – отметила Татьяна Иванова. Тур обойдется в 170 тыс. руб. на 2 недели вместе с перелетом, и это минимальная цена. Другие страны еще дороже. Так, Дубай – от 203 тыс., Кипр – от 270 тыс., Мальта – от 370 тыс. руб., Ирландия – от 331 тыс. Цена двухнедельной языковой программы в Англии – в Лондоне или на морском побережье – находится в диапазоне 257–325 тыс. руб. Но сюда следует добавить 80–150 тыс. на авиабилеты плюс расходы на визу. Учебные туры в Китай, кстати, заметно дешевле – около 135 тыс. руб. без учета стоимости перелета.