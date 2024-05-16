Россия и Китай работают над новым амбициозным турпроектом

Строительство канатной дороги «Благовещенск – Хэйхэ» ведется активными темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования - системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины.

© Unsplash

Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, в самом сердце терминала эти механизмы будут удерживать два монолитно-каркасных пилона высотой 21 метр.

Готовы они будут уже в следующем месяце. Вскоре приступят к строительству линейной опоры - основные элементы для неё уже привезли на площадку.

Строители трудятся в круглосуточном режиме, что уже в обозримом будущем позволит РФ и КНР связать себя новой «дорогой дружбы».

Возведение канатной дороги планируется завершить к концу следующего года.

Она позволит туристам и бизнесменам обеих стран круглогодично, быстро и с комфортом перемещаться между Россией и КНР, сообщили в пресс-службе губернатора Амурской области.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона туристов посетило Хэйхэ за майские праздники.