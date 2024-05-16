ОАЭ запускают новый экологический проект для туристов

У побережья крупнейшего города и глубоководного морского порта Объединенных Арабских Эмиратов планируется выстроить искусственные рифы, что позволит защитить морских животных и растения. Водоросли получат опору, а рыба – новое укрытие для размножения.

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Как сообщили в Департаменте экономики и туризма ОАЭ, новый проект полностью экологический.

Каждый из 20 тыс. искусственных модулей будет иметь объем более 400 тыс. куб. м. В течение четырех лет их установят на площади в 600 кв. м рядом с Эмиратами.

После этого на верхней части рифов появятся магазины, гостиницы, экодома и другие общественные пространства. Всё будет работать на солнечной и волновой энергии.

Проект Dubai Reef, по мнению его идеологов, поспособствует социально-экономическому развитию и развитию экологического туризма, а также сохранению морского наследия Дубая.

Ранее сообщалось, что в странах Персидского залива запустят «арабский шенген».