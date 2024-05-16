Отдых в Таиланде предлагается по ценам пятилетней давности

В системах бронирования замечены предложения турпакетов в Таиланд по ценам, которые, пожалуй, можно было встретить разве что лет пять – семь назад, в самые благополучные для выездного туризма времена.

Низкие тарифы анонсированы на даты отправления из Москвы 17 мая. Наиболее бюджетный вариант – тур недельной продолжительности в гостиницу Wiz Hotel 3* на курорте Паттайя с перелетом «Аэрофлотом» до Бангкока. Он стоит 87,7 тыс. руб. на двоих (здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 19:00 15 мая. – Ред.).

Отметим, что одни только авиабилеты Москва – Бангкок на ближайшие даты стоят от 70 тыс. руб. с человека.

За 102,9 тыс. руб. на двоих можно отдохнуть с 17 мая 11 ночей в отеле Chabana Kamala 4* на Пхукете (пляж Камала). На курорт туристов доставят чартерным рейсом авиакомпании «Икар».

Выгодные варианты отдыха в Таиланде есть и с прямыми вылетами на ближайшие даты из региональных городов. Например, 19 мая предлагается отправиться из Новосибирска на Пхукет на 9 ночей по системе Fortuna (отель категории 3* выбирает туроператор. – Ред.), цена 94,4 тыс. за двоих.

А туристам из Южно-Сахалинска доступны двухнедельные туры на Пхукет за 72,6 тыс. руб. на двоих, также по системе Fortuna. Вылет 18 мая чартерным рейсом Pegas Fly.

Цены на туры традиционно снижаются каждый год в период после майских праздников. После длинных выходных спрос всегда идет на спад и туроператорам приходится стимулировать продажи спецпредложениями, чтобы реализовать свои квоты мест на авиарейсах, а также в отелях.

Ранее мы писали о том, что турпакеты в Турцию из Москвы на даты середины мая подешевели примерно на треть.