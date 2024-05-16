Канатную дорогу Благовещенск - Хэйхэ обещают достроить в срок

Канатную дорогу через Амур, которая соединит российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, обещают достроить в срок – к концу 2025 года, передаёт ИА DEITA.RU.

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Областное правительство приводит в своём сообщении слова руководителя компании «Интэнс инжиниринг» Михаила Санина: строительство ведётся «в хорошем темпе, без отставаний», рабочие трудятся круглосуточно в две смены. Уже готов фундамент терминала, металлоконструкции смонтированы наполовину, скоро будут готовы и плиты перекрытия первого этажа.

Самые важные конструкции сооружения – два монолитно-каркасных пилона высотой 21 метр, на которых должно держаться основное оборудование дороги. Их должны установить до конца июня.

Международное соглашение о строительстве трансграничной пассажирской канатной дороги было заключено ещё в 2015 году. Это будет первый в мире переход через государственную границу такого рода. Вероятно, на этом необычном КПП будут принимать электронные визы.

В июле 2019 года был дан символический старт проекту, первоначальные сроки завершения строительства ставили на вторую половину 2022 года, а в 2023 году планировалось ввести канатную дорогу в эксплуатацию. Но сроки строительства пришлось подвинуть, и в июне 2023 года работы не завершились, а возобновились после решения проблемы с поставщиком.

Сначала пришлось убавить темпы из-за пандемии, потом помешали антироссийские санкции, введённые на фоне военной спецоперации в Донбассе: в проекте участвовали партнёры из стран, ныне считающихся недружественными. В частности, у французской компании POMA S.A.S. заказывали оборудование (пассажирские кабины), а голландцы занимались проектированием на российской стороне. К китайцам вопросов нет – к осени 2022 года свою часть трансграничной системы они построили более чем наполовину, в апреле готовность выросла до 75%. Закончить работы на обеих сторонах должны синхронно, во второй половине 2025 года дорогу будут «обкатывать» в тестовом режиме.

Целевой пассажиропоток канатной дороги – до 7 тысяч человек в сутки, 2,5 млн. туристов в год в обоих направлениях. В час дорога может переправить на противоположный берег Амура 457 человек.

Работать дорога будет по маятниковому принципу, как фуникулёр: две линии, две пассажирские кабины. Каждая кабина вмещает до 110 человек, интервалы между рейсами – от 12 до 15 минут, время в пути – пять минут.